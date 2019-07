Aggredisce e morde uomo della Gdf, arrestato 24 enne nigeriano

Sulmona, 3 luglio– Con l’accusa di violenza e resistenza a un pubblico ufficiale nonché per il reato di evasione gli uomini della Guardia di Finanza di Pescara hanno arrestato un 24enne nigeriano. L’operazione è avvenuta durante la capillare attività di controllo del territorio da parte della Guardia di Finanza di Pescara, che interessa le zone maggiormente a rischio della città (Area di risulta, Rancitelli, Ferro di Cavallo, San Donato, Piazza Santa Caterina, quartiere Zanni). In uno di questi controlli una pattuglia di militari della Squadra Cinofili del Gruppo di Pescara fermava per un controllo un extracomunitario, che si trovava nei pressi del piazzale antistante la Stazione FS di Pescara, a seguito di segnalazione del cane antidroga. Il soggetto dopo essere stato invitato più volte dai militari ad esibire un documento di riconoscimento nonché un valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale, manifestava fin da subito nei confronti dei Finanzieri un atteggiamento ostile e a tratti minaccioso, che sfociava ben presto in una vera e propria aggressione nei confronti di uno di essi, che veniva morso ad un polso, provocandogli una ferita che veniva medicata presso il locale nosocomio e giudicata guaribile in 7 giorni. L’extracomunitario veniva, pertanto, condotto presso gli uffici del Comando per l’effettuazione degli accertamenti di rito, da cui emergeva che, a suo carico, vi erano numerosi precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e che si trovava a Pescara in violazione di una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dall’Autorità Giudiziaria di Napoli nei suoi confronti. L’attività posta in essere dalle Fiamme Gialle dimostra ancora una volta quanto elevata sia l’attenzione al controllo del territorio, soprattutto nelle zone maggiormente a rischio della città e della provincia di Pescara, ove le pattuglie operano quotidianamente in ottica sia preventiva che repressiva delle condotte illecite più frequenti (spaccio di sostanze stupefacenti, vendita di prodotti con marchi contraffatti, ecc.). (h. 13,00)