Agapandromia,panoramica della vita

Sulmona, agosto- Agapantropia, dal greco ἀγαπάω è più che filantropia, con un significato più forte, nel senso che si tratta di un amore più intenso, più profondo, più esclusivo. Amore di affetto e di rispetto, che si identifica con l’amore fraterno. Nella Bibbia, al Vecchio Testamento, il verbo amare viene usato 82 volte, mentre nel Nuovo Testamento 83. L’opposto è la misantropia, l’odio per l’uomo. Tutta la storia umana si riduce a queste due voci, questi due concetti, intendendo l’uomo come persona, maschio e femmina e di altro genere. Nel Vangelo di Matteo, il concetto di amore viene espresso varie volte con le parole di Gesù secondo due aspetti: “Amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso(22,37-39). I termini verbali usati sono identici sia per l’amore verso Dio che per l’amore verso l’uomo ἀℽαℼήσϵις(amerai).Ed è interessante che non si tratta di ordine o comando, ma di una proposta, un’esperienza in divenire. Come dire ci arriverai lentamente. Cristo pone sullo stesso piano Dio e l’Uomo. L’amore per Dio non è distaccato dall’amore per l’uomo. Nel Vecchio Testamento, Isaia 11,6 viene detto: “non solo i lupi abitano con gli agnelli, ma sono diventati essi stessi agnelli”.

A livello filosofico, nessun filosofo si è occupato tanto di Cristianesimo come Nietzsche. Talmente cristiano da presentarsi come “anticristo”, cercando in tutti i modi di purificarne la persona e il messaggio. Critica Renan, affermando: «Il signor Renan, questo Pulcinella in psycologicis, ha tirato in ballo, per la sua spiegazione del tipo Gesù, i due concetti meno pertinenti che si possano dare al riguardo: il concetto di genio e il concetto di eroe» (Nietzsche, l’anticristo, 29), mentre lui afferma: «parlando con il rigore del fisiologo qui tutt’al più sarebbe appropriata un’altra parola, la parola: “idiota”… un habitus fisiologico alla sua logica estrema, come odio istintivo contro qualsiasi realtà…in un mondo ormai solo interiore, un vero mondo, un mondo eterno…» (Nietzsche, l’anticristo, 29). Renan, che aveva studiato in seminario, scrive “La vita di Gesù” e pur difendendo l’esistenza storica di Cristo, ne nega la divinità e riconosce al suo insegnamento un semplice valore esemplare.

Per Nietzsche, la riflessione su Cristo e sul cristianesimo è, soprattutto, motivo di vincolo familiare, essendo figlio di padre pastore protestante e madre figlia di pastore. Il padre muore giovane, mentre Nietzsche muore a 56 anni, il 25 agosto 1900.Cristo viene considerato come “simbolista tipico”: il concetto di Dio, il figlio di Dio come seconda persona della Trinità. Tutti simboli. «Il regno di Dio non è qualcosa che uno si aspetti…è l’esperienza di un’anima; esiste in tutti e in nessun luogo. Questo “lieto nunzio” morì come visse, come aveva insegnato, non per “redimere gli uomini” ma per dimostrare come s’ ha da vivere. È la pratica del vivere che egli lasciò all’umanità»

(Nietzsche, l’anticristo,35)

Ha ragione Giuseppe Dolei, nella prefazione a Karl Jaspers, “Nietzsche e il Cristianesimo” nell’affermare: «Perché, secondo Nietzsche, il cristianesimo è stata una delle peggiori calamità toccate all’Europa? La colpa non è di Gesù che Nietzsche considera come l’unico cristiano vero. Egli è stato l’interprete non di una dottrina, ma di una condotta di vita».Cristo resta l’esempio più importante, unico della agapantropia, l’amore per l’uomo. Non è stato altro che la perfezione dell’autosacrificio, perché non doveva redimere l’umanità da un peccato mai esistito. Se lo fosse stato non sarebbe stata una prova di amore libero e sincero.

La parola redenzione deriva dal verbo “redímere”, anche in latino “redímere” da red- di nuovo) ed “ímere” per “émere” (comprare). Significa quindi ricomprare ciò che è stato venduto. Eva avrebbe venduto l’umanità a Satana e Cristo con la sua morte ci avrebbe ricomprati. Una assurdità plurisecolare, irrazionale. La tematica del peccato originale è completamente assente nei Vangeli. Non viene mai citato né adombrato il concetto di redenzione. Se ne parla invece in vari passi delle lettere di S. Paolo (II Cor. 11.3; I Tim. 2.13; I Cor. 11, 7). Anche se il passo più significativo è nella lettera ai Romani (5,12). Ma è Agostino che svilupperà la concezione del peccato originale in maniera categorica tanto da diventare dogmatica, in quanto colpa non solo dei progenitori ma di tutto il genere umano, che solo il battesimo può eliminare. Per i bambini che muoiono senza battesimo c’è l’inferno, sia pure con una pena addolcita. Le parole di Agostino non permettono dubbi: “Si può perciò dire giustamente che i bambini che escono dal corpo senza il battesimo si troveranno nella dannazione, benché la più mite di tutte” (De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, I, 16.21).

Per Agostino il peccato originale è fondamentalmente la trasgressione, la disubbidienza all’ordine di Dio (colpa) e, come conseguenza, la pena della concupiscenza.“Quando dunque Adamo peccò non obbedendo a Dio, allora il suo corpo perse la grazia per la quale, pur essendo animale e mortale, obbediva completamente alla sua anima. Allora venne fuori quel movimento bestiale e vergognoso per gli uomini per il quale egli arrossì nella sua nudità” (De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, I, 16.21). La pena del peccato originale, per Agostino, resta la concupiscenza, la libido, come un retaggio pressoché impossibile da dominare. Appare, con evidenza lapalissiana, che Agostino, pur conoscendo di conoscenza biblica la donna, resta legato alla concezione maschilista del rapporto sessuale.Con la visione dogmatica di S. Agostino e in seguito di S. Tommaso, si è creato un Cristianesimo imprigionato nelle strutture ecclesiastiche che offrono ai loro fedeli grazia e salvezza, mediante i sacramenti, tradendo in questo modo il messaggio universale di Cristo. Cristo si è rivolto agli uomini. Tutti, non ad alcuni soltanto.Il superamento dello scoglio del peccato originale minerebbe certamente la concezione della storia della salvezza, ma ridarebbe alla missione di Cristo il suo valore profondo e autentico: l’esemplarità umana. Cristo non è venuto per redimere da una colpa mai esistita, ma per elevare la natura umana al suo grado più alto. Col dogma del peccato originale, la Chiesa ha reso schiava l’umanità.

La storia della filosofia è il cammino razionale più importante ed efficace del progresso umano. La storia della teologia è, invece, una strada senza vicoli, segnata da verità indiscutibili e accettate per dogma. La verità è ricerca e non imposizione, vessazione. Contro Agostino, Voltaire userà frasi pungenti e negative e la sua filosofia sarà la nascita dell’illuminismo e del deismo puro e semplice, nonostante nell’ottobre 1704 era entrato nel collegio gesuita di Louis Le Grand. Anche contro Pascal, Voltaire reagirà sul problema del peccato originale. La definizione più chiara e completa sull’illuminismo viene data da Kant: «L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità, che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro… Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. E’ questo il motto dell’illuminismo. […] A questo illuminismo non occorre altro che la libertà, la più inoffensiva di tutte le libertà…». Kant affronta anche il problema della libertà e dell’obbedienza, della verità e della professione: «Un ecclesiastico è tenuto ad insegnare il catechismo agli allievi e alla sua comunità religiosa secondo il credo della Chiesa da cui dipende, perché a questa condizione egli è stato assunto: ma come studioso egli ha piena libertà e anzi il compito di comunicare al pubblico tutti i pensieri che un esame severo e benintenzionato gli ha suggerito circa i difetti di quel credo, nonché le sue proposte di riforme della religione e della Chiesa».

Tuttavia, al di là della ricerca libera e razionale, interviene anche il fattore economico, che Kant delinea all’inizio del trattato, “Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?”, 5 dicembre 1793.

La teologia sacramentaria non ha, oggettivamente, nessun fondamento evangelico, ma si riduce essenzialmente alla ritualità, ad una sociologia religiosa basata sui bisogni umani. Una teatralizzazione della vita, lontana dalle domande e risposte esistenziali. I sacramenti non sono distributori di grazia, ma semplicemente momenti di armonia e di pace sociale. D’altronde Cristo non avrebbe concesso la grazia solamente ai suoi credenti, ma a tutto il genere umano.Fortunatamente, una serie di posizioni in contrasto con la linea dogmatica delle chiese-istituzioni sembra ora montare come un terremoto ideologico, che ribalta l’antica interpretazione per fare di Eva il modello dell’umanità, liberata dalle catene d’un Eden mai esistito. È noto come sia stato per primo Erich Fromm a parlare del gesto di Eva come gesto di libertà e con lui, Margherita Hack: “La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l’universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l’insegnamento calato dall’alto; in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede”. E Paul Ricoeur: “Non si dirà mai abbastanza quanto male ha fatto alle anime, durante secoli di cristianesimo, l’interpretazione letterale della storia di Adamo”.

E ancora: “insulto alla vita” (Mancuso), “dottrina di cui dobbiamo assolutamente liberarci” (Delumeau), “qualcosa di perverso” (Maggi) “dottrina inesistente nel Vecchio Testamento” (Haag), “disobbedienza mai esistita” (Castillo), “dottrina devastante” (Fox), “priva di fondamento l’accusa di un’offesa a Dio” (Valerio).

Già Immanuel Kant riteneva “sconveniente” l’idea che il male ci venga per eredità dai nostri progenitori. Anzi col gesto di Eva nasce la filosofia, l’amore del sapere. E Schelling scrive: “lo scopo ultimo della storia umana, tutta intera, è che tutte le realtà umane ritornino all’universale sovranità della ragione”Lo storico cattolico, Jean Delumeau, scrive: « L’espressione “peccato originale” racchiude ancora troppo spesso il tanfo di una dottrina di cui dobbiamo assolutamente liberarci e che si è costituita partendo dall’identificazione, storicamente insostenibile, di Adamo con il primo uomo».Per il teologo Vito Mancuso, la teologia si deve liberare dalla prigionia della storia. La narrazione del peccato originale non dovrebbe essere intesa come verità storica, ma come rappresentazione mitica, dal momento che il mito è più vero della storia. Il serpente è solo un simbolo: il simbolo dell’ambiguità, tra bene e male, tra intelligenza e astuzia. “Il serpente è dentro di noi”, scrive Mancuso e continua: “Il serpente è la vita, è questa irrefrenabile voglia di vivere… In molte lingue semitiche del tempo il serpente veniva chiamato Hawwah, come il nome della prima donna: Eva. Il serpente e la donna, pur essendo due personaggi distinti, si appartengono l’un l’altro, appartengono allo stesso ambito primordiale della vita… È lui, dopo tutto il vincitore: la sua impresa tentatrice è riuscita alla perfezione; anzi riesce ogni giorno” Nietzsche dà al serpente un ruolo di importanza capitale per sciogliere l’enigma più difficile della sua filosofia: l’eterno ritorno dell’uguale. Sfidare il serpente significa accettare la vita, amare l’attimo presente per se stesso. Di fronte alla visione macabra d’un pastore col serpente in bocca, Zarathustra grida: “Mordi, staccagli il capo”. Il pastore morde e sputa lontano la testa del serpente, balzando in piedi. “Non più pastore, non più uomo – scrive Nietzsche – un trasformato, un circonfuso di luce, che rideva. Mai prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise…[…] Il resistere, il far fronte, al pensiero dell’Eterno Ritorno porta al mutamento decisivo dell’esistenza, porta alla trasformazione di ciò che è serio e pesante in leggerezza, nella sovrumana leggerezza della risata.”

In Cristo e nella sua vita, prevale la sopportazione, la pace interiore. Senza pessimismo né spirito di vendetta, ma il silenzio, l’ottimismo, come unica medicina per vivere e vivere bene. L’accettazione delle sofferenze, la morte in croce, la rassegnazione ad ogni ingiustizia fanno di Cristo il protagonista dell’ottimismo esistenziale. Accettare la vita significa accettare con gioia ogni istante. Senza lamentarsi. Senza fuggire. La vita di Cristo sulla croce è la vita di ogni uomo: accettare la morte senza ribellarsi, aspettare la morte come una grazia, consapevoli che la morte è la nostra compagna eterna.In un piccolo libro, “Gesù l’ebreo”, Lou Andreas Salomé si sofferma sulle parole “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” e con le stesse parole in ebraico “Eli, Eli, Lama sabachtani” conclude la sua riflessione. Si riferisce al testo del Vangelo di Marco (15, 33-34): «Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lema sabactani? che significa: Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?»Sono le parole del salmo 22, 1 “sofferenze e speranze del giusto”.

Siamo di fronte al più grande dramma umano, lo sconforto di Cristo e la rinascita a nuova vita. Morte e vita in conflitto. Ma vince la vita: la resurrezione immateriale, ideale, atemporale, misteriosa. Non una esistenza reale, fisica, perché sarebbe scientificamente impossibile, ma una nuova esistenza per fede. E’ evidente che se Cristo fosse risorto fisicamente, avrebbe dovuto continuare la normalità della vita: mangiare, dormire, invecchiare. Ma non è accaduto, quindi la resurrezione è solo un’idea, bella ma non reale. E’ la sua vita, vissuta, raccontata, tramandata, che ci rappresenta Cristo Risorto. In sintesi, Cristo non è “rinato”, ma “risorto” moralmente, spiritualmente.

Emmanuel Diet, nel suo libro “Nietzsche” parla di Gesù, che diventa “santo anarchico”. Anarchico perché per Cristo non esistono leggi inventate dagli uomini, ma esigenze e necessità interiori.La ricerca dell’essenza della persona-Cristo va liberata dalle testimonianze degli apostoli e degli evangelisti. In particolare Paolo stravolge la figura e il messaggio di Cristo puntando sulla formazione della chiesa e sull’affermazione del potere. Nietzsche lega Cristo a Budda, cristianesimo e come modi di vita in cui l’interiorità si traduce in amore e non-violenza. La fede proposta e imposta dal cristianesimo è, invece, una violenza, fondata sulla falsità. Il concetto di “super-uomo” (oltreuomo) per Nietzsche presuppone l’affermazione della “morte di Dio”, ma non è un concetto applicabile a Cristo, che subisce le conseguenze negative della fede cristiana. Forse, anzi senza forse, l’oltre-uomo è pensabile e sarebbe realizzabile, se lo si avesse come obiettivo in tutti i sensi: teorico, economico, sociale, Avremmo una vita diversa e un mondo diverso: una umanità felice di vivere e di morire.

Contro il clero Nietzsche usa una violenza verbale particolare: “una specie parassitaria di uomo, che prospera solo a spese di tutti gli organismi sani della vita, il prete, abusa del nome di Dio… il prete svaluta, dissacra la natura: è solo a questa condizione che egli esiste” (Nietzsche, l’anticristo, 29).

Papa Francesco ha scritto l’enciclica “Fratelli tutti”, ma non può dichiararsi “fratello di Cristo”, perché ne è umanamente lontanissimo. Come lui tutti i preti e cristiani, che hanno tradito e continuano a tradire l’esperienza di vita di Gesù. Cristo è diventato strumento di potere per tutti coloro che se ne sono appropriati. Innanzitutto la Chiesa che lo ha usato da secoli e millenni, costruendovi un apparato politico-economico dalle dimensioni mondiali.

Con la figura-simbolo di San Francesco d’Assisi, papa Bergoglio riesce a delineare un cristianesimo universale, aperto ad ogni religione, coinvolgendo anche gli imam islamici, come San Francesco che era andato personalmente in quelle terre. Un Cristianesimo che si identifica con Umanesimo. Non per nulla il messaggio di Cristo non è per una chiesa particolare, ma per l’umanità. Il messaggio cristiano è messaggio di amore totale, ed è su questa linea che l’enciclica si sofferma a richiamare l’umanità alla fratellanza. Ma, aveva ragione, Goethe, affermando che “la chiesa indebolisce tutto ciò che tocca”. Per un rinnovamento radicale della Chiesa resta una sola soluzione: estinguersi come istituzione. La chiesa deve chiudersi e diventare movimento religioso-sociale, alla cui base deve dominare la libertà di fede e di scelta come fondamento. Per un totale rinnovamento della Chiesa-Istituzione, sarebbe auspicabile la ri-nascita di una Chiesa-Mondo, quella genuina di Cristo, mediante le seguenti riforme:

– la soppressione dello Stato Città del Vaticano; – l’eliminazione della Segreteria di Stato;

– l’abolizione delle Congregazioni pontificie e delle nunziature apostoliche; – le diocesi “ricondotte” a comunità autogestite; – l’elezione dei vescovi e parroci dai rappresentanti delle comunità locali;

– l’abolizione dei seminari; – l’abolizione dei Concordati; – ecc.

Mario Setta