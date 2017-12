S’infiamma il dibattito politico in città. Per FI La sceneggiata di queste ore, dinanzi a un provvedimento del Governo che tutti giudichiamo inaccettabile, è solo un tentativo orchestrato da chi muove i fili e indirizza le scelte dell’amministrazione in carica, l’assessore regionale Andrea Gerosolimo, finalizzato solo a provare a rilucidare disperatamente un disegno civico velleitario e fallimentare per le aree interne”.

Sulmona, 26 dicembre- Il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini si dimetta per i suoi fallimenti amministrativi, anziché approfittare della vicenda della centrale di compressione Snam che in questo momento appare solo il terreno per mettere in scena una pantomima dall’esito scontato, cioè il ritiro delle sue dimissioni.

E’ l’assoluta mancanza di risultati sulle principali questioni che interessano la nostra città, frutto di un’amministrazione pasticciata, a dover determinare il suo disimpegno dalla gestione della cosa pubblica. Accettazione passiva del declassamento dell’ospedale, paralisi della macchina amministrativa, servizio refezione scolastica nel caos, sono solo alcuni dei fallimenti certificati di questa amministrazione. Non risparmia giudizi severi il Coordinamento cittadino di Forza Italia sulla situazione politica che si è determinata in città a seguito delle dimissioni del sindaco Anna Maria Casini.

Secondo Forza Italia “La sceneggiata di queste ore, dinanzi a un provvedimento del Governo che tutti giudichiamo inaccettabile, è solo un tentativo orchestrato da chi muove i fili e indirizza le scelte dell’amministrazione in carica, l’assessore regionale Andrea Gerosolimo, finalizzato solo a provare a rilucidare disperatamente un disegno civico velleitario e fallimentare per le aree interne. La città sappia che l’Assessore Gerosolimo, nel settembre del 2015, unitamente al Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, aveva perorato tempi e modi per far realizzare a Sulmona la centrale di compressione.

Il Sindaco di Sulmona, in letargo nelle ultime 48 ore, si è ridestata improvvisamente questa mattina lanciando una proposta ancora priva di chiarezza, confermando di aver imboccato con l’annuncio delle dimissioni una strada senza uscita che sta continuando a percorrere in queste ore in totale confusione. La gestione di questa vicenda ha solo dato una nuova e inequivocabile conferma che questo Sindaco non è in grado di guidare la città, nella sua azione quotidiana e nelle grandi questioni. Servono chiarezza e una proposta politica seria, che facciano da argine – spiega ancora Forza Italia- ai trasformismi di questi ultimi anni, anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali dove questa parte politica non tollererà ambiguità e accordi sottotraccia di alcun tipo”. E la giornata di domani si preannuncia ancora più calda (politicamente) per una serie di decisioni importanti che dovrebbero formalizzarsi nelle prossime ore mentre la confusione continua ad aumentare e la città, incredula, si interroga già sul futuro di una città che attende risposte precise dal Comune, dalla Regione e dal Governo. (h. 19,30)