Affondo  di Forza Italia “ Caro Gerosolimo, stai… sereno. Per noi la politica è coerenza”

La ragione scatenante quasi certamente le indiscrezioni riportate questa mattina da alcuni quotidiani circolate in alcuni ambienti abruzzesi di Forza Italia dove si potrebbe guardare con attenzione ad un’intesa con l’Assessore sulmonese in vista delle prossime regionali hanno determinato una bagarre che rischia di finire sui tavoli romani Questa sera un documento a firma di Forza Italia ” Valle Peligna ” va giu’ duro per la scarsa attenzione della Giunta D’Alfonso con la complicità dell’Assessore alle Aree interne per la politica e le scelte di questi anni nei confronti della città e del Centro Abruzzo E poi la vicenda delle dimissioni di questi giorni in Regione definite “ un inutile colpo di teatro” Ecco il testo.

Sulmona, 21 marzo– L’Assessore regionale alle Aree interne Andrea Gerosolimo ha annunciato nei giorni scorsi le proprie dimissioni dalla Giunta guidata da Luciano D’Alfonso, insieme al collega Donato Di Matteo, replicando un modo di agire già visto quando era in altri schieramenti politici. Inizia così il documento di Forza Italia Valle Peligna

“Tra le motivazioni addotte, così come puntualmente riportato dagli organi di stampa, la volontà di porre all’attenzione del governatore neo eletto in Senato la necessità di “un cambio di passo” nell’azione dell’esecutivo regionale, alla luce del deludentissimo risultato elettorale dei partiti della coalizione di centrosinistra alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo.

Certo, il giudizio degli elettori abruzzesi suona anche come un avviso di sfratto alla maggioranza che da maggio 2014 governa la Regione, una maggioranza che ha mostrato fin dall’inizio la sua faccia ostile al territorio delle aree interne, penalizzate con le scelte sui poli di attrazione, sul declassamento dell’ospedale di Sulmona a ospedale di base, sulla spinta alla realizzazione della bretella ferroviaria in località Santa Rufina (un’opera costosissima e inutile che isolerebbe la Valle Peligna), sui tagli alle corse, e dalla mancanza di una chiara e concreta visione della grave crisi occupazionale. Per non tacere delle scelte contraddittorie operate sul Masterplan, dalle quali sono stati esclusi ad esempio i bacini sciistici di Scanno e Campo di Giove e gli interventi sulla viabilità centrali per il rilancio del turismo in queste aree.

A tutte le scelte operate dalla Giunta D’Alfonso c’è stato il sostegno pieno dell’Assessore Gerosolimo che anzi, sul versante della Sanità, ha sempre definito visionari e lontani dalla realtà tutti quelli che hanno sempre contestato il declassamento dell’ospedale di Sulmona operato con l’ultimo piano di riordino. Ed è risibile anche il rilievo mosso alla Giunta regionale di cui fa parte della mancanza di interventi sul riequilibrio territoriale: chi se non lui, che ha la delega alla aree interne a alle politiche del lavoro, avrebbe dovuto muoversi per colmare questa lacuna?

Adesso, invece, con un colpo di teatro, annuncia la volontà di dimettersi contestando l’operato della Regione a 360 gradi. Una cosa però vogliamo subito mettere in chiaro: siamo certi che non è così,

Crediamo- conclude il documento– che la politica sia fatta soprattutto di coerenza e intendiamo sottolineare con forza questo principio”.(h. 18,00)

L.D.M-.