Aeroporto d’Abruzzo: ora c’è il rischio di tagli anche ai voli

Sulmona, 17 luglio- “Dalle prime indiscrezioni sul piano industriale che i nuovi soci di Alitalia starebbero preparando, emerge con preoccupazione il fatto che l’aeroporto d’Abruzzo si vedrebbe tagliare i voli, a partire da quello con Milano”. Lo afferma oggi il presidente della Regione Marco Marsilio in merito al piano industriale di Alitalia.

“Per una città già poco e male collegata sia sul piano aeroportuale che su quello ferroviario – osserva Marsilio – sarebbe un colpo pesantissimo, che arriverebbe paradossalmente in un momento in cui l’aeroporto d’Abruzzo sta dimostrando una costante crescita e capacità di rilancio. Il governo deve garantire il diritto alla mobilità degli abruzzesi e semmai investire per aumentare i collegamenti e infrastrutture, e non per tagliare le poche esistenti. La Regione – conclude – difenderà in tutte le sedi questo diritto e il proprio scalo aeroportuale”. (h. 15,30)

L.D.M.