Acqua San Bernardo Snow Volley Tour, dal 16 febbraio tappa a Roccaraso

Le gare si terranno nel parterre di Pizzalto

Roccaraso,16 gennaio– Anche quest’anno Roccaraso sarà la capitale dello snow volley del centro sud. Il 16 e il 17 febbraio la stazione di Pizzalto ospiterà una delle otto tappe dell’ Acqua San Bernardo Snow Volley Tour che in questa edizione tocca le località sciistiche di Sestriere (To), Moena (Tr), Roccaraso (Aq), Alta Badia (Bz), Zoncolan (Ud), Cervinia (Ao), Prato Nevoso (Cn) e Plan de Corones (Bz).

Lo Snow Volley è oggi una disciplina ufficialmente riconosciuta dalla Fipav insieme a Pallavolo, Beach e Sitting Volley. Dopo poche, pionieristiche stagioni ha conquistato l’interesse di professionisti, amatori o semplici appassionati. L’obiettivo dell’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour 2019 è permettere a tutti di mettersi alla prova in questo nuovo sport “estremo”, che si gioca a ogni altitudine e con qualsiasi condizione atmosferica.

Parteciperanno atleti di livello internazionale e lo spettacolo si annuncia di altissimo livello. La federazione continentale quest’anno ha introdotto come formula ufficiale della disciplina il 3 contro 3, che si differenzia quindi dal Beach e consente una maggiore varietà di gioco. Non era facile, fino a pochi anni fa, prevedere che lo Snow avrebbe vissuto una tale consacrazione. La disciplina per decenni è stata praticata solo a livello amatoriale in nazioni ricche di abbondanti nevicate.

La più antica testimonianza risale al 1955: è una fotografia in bianco e nero e ritrae alcuni giocatori russi, tra cui il campione olimpico Vitali Kovalenko, mettersi alla prova nei dintorni di Mosca. Qui da noi i pionieri sono i ragazzi di Snow Volley Italia, che si sono posti l’ambizioso obiettivo di far approdare la disciplina alle prossime Olimpiadi invernali. E i primi risultati della crescita del movimento nostrano sono tangibili. Uno su tutti, il 5° posto ottenuto dalla squadra italiana alla prima tappa del circuito europeo che si è tenuta a Mosca lo scorso 20-22 dicembre, con l’accesso alla semifinale sfumato solo al tie break (14-16) contro la squadra di casa.

“Per noi si tratta di un appuntamento importante perché ci permette di ampliare ulteriormente l’offerta tecnica di discipline invernali praticabili all’interno del nostro comprensorio – ha spiegato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – a Pizzalto torna quest’ evento sportivo che coniuga promozione del territorio e sperimentazione di una disciplina altamente spettacolare che sono certo presto raccoglierà tanti consensi”.

“Continueremo la promozione affiancando allo Snow Volley anche tanti eventi collaterali – sostiene Matteo Carlon, fondatore di D4P e presidente Snow Volley Italia -. In occasione delle tappe avremo musica dal vivo, dimostrazioni di Footvolley sulla neve, animazione per bambini. Promuoveremo la disciplina non solo sotto l’aspetto sportivo, ma anche come occasione di incontro e di festa (h. 16,00)