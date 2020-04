Accordo Marelli-OO.SS per la ripresa produttiva in sicurezza

Sulmona, 15 aprile– Marelli e le segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM-CGIL hanno firmato oggi un accordo quadro per mettere in atto le migliori misure di protezione possibili per tutti i dipendenti dell’azienda, tali da consentire la progressiva ripresa in sicurezza delle attività in tutte le sedi italiane dell’azienda – sospese in conseguenza alla diffusione nel Paese del COVID 19 – nei tempi e nei limiti che saranno definiti dalle autorità governative. (h. 18,00)