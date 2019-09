Confindustria L’Aquila Abruzzo interno e Profexa a supporto delle pmi

Sulmona, 19 settembre- Investire sulla leadership di impresa come volano dello sviluppo futuro, combattere la staticità del mercato curando le relazioni interne ed esterne, convergere la tecnologia all’esercizio del potere, pensare in chiave creativa la propria attività imprenditoriale ed individuare le leve per affrontare nuove sfide. Questi i temi dell’incontro formativo: “Accendere i leader per illuminare le imprese”, in programma ad Avezzano, nella sede di Confindustria, in via Monte Grappa 34, il 24 settembre prossimo, alle 15,30.

L’appuntamento rivolto a imprenditori e manager, organizzato da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, in collaborazione con la società Profexa, vedrà la partecipazione di Roberto Monfredini, vice presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno con delega alla Piccola industria e ad Education e formazione, di Gabriele Patrizi, area manager Profexa Consulting srl e Tina Sucapane, psicologa del lavoro.

“In questo periodo di forte incertezza”, spiega Sucapane, “si avverte la necessità di spostare l’attenzione sulle aziende, in quanto insieme di persone. Fortificare le proprie abilità nel governare gruppi in contesti operativi e di mercato in continuo mutamento e ricchi di complessità, vuol dire allenarsi a guidare la propria squadra verso il successo. In contesti economici medio-piccoli, come quello dell’Abruzzo interno, parlare di leadership”, prosegue Sucapane, “può incetivare una ri-partenza, un mezzo di empowerment e di sviluppo per il futuro”. “L’appuntamento del 24 settembre”, spiega il vice presidente di Confindustria L’Aquila, Roberto Monfredini, “sarà il primo di una serie di incontri, cadenzati nei prossimi mesi, focalizzati in modo particolare sul mondo delle piccole e medie aziende per supportarne il processo di crescita e fornire, ad imprenditori e manager, una nuova visione di impresa, oltre a strumenti atti a favorire il posizionamento sul mercato, facendo leva sulla capacità di innovare i propri cicli produttivi e di avvicinarsi ad un’industria digitalizzata”. L’incontro si focalizzerà su tre aspetti: il territorio e la leadership come volano per il futuro, analisi di sviluppo del potenziale, job analysis e bilancio di competenze.( h.9,00)