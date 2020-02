Accademia italiana della cucina, cena ecumenica regionale dedicata allo zafferano

Sulmona,21,febbraio- Si svolgerà questa sera 21 febbraio La “Cena Ecumenica regionale”dell’Accademia Italiana della Cucina che ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, esaltandone le peculiarità. Protagonista sarà lo zafferano. La Cena Ecumenica Regionale della Delegazione di Sulmona è in programma il Ristorante “Buonvento” con due importanti relatori, Antonio Pacella, Medico Nutrizionista, ed Ettore Gentile della Cooperativa Produttori Uniti Zafferano di San Pio delle Camere. L’evento coinvolgerà tutte le Delegazioni abruzzesi ed è stato presentato a Chieti con l’assessore regionale Mauro Febbo.

“Il protagonista di quest’anno è lo zafferano – annuncia Giovanni Maria D’Amario, coordinatore territoriale Abruzzo dell’Aic – che sarà presentato, raccontato cucinato e gustato contemporaneamente nelle nove Delegazioni abruzzesi dell’Accademia Italiana della Cucina. Sulla scia della “Cena Ecumenica”, che l’Accademia Italiana della Cucina celebra in tutte le Delegazioni del mondo il terzo giovedì del mese di ottobre, la “Cena Ecumenica Regionale” vuole essere un momento molto rappresentativo di questa importante Istituzione Culturale ed anche l’occasione per sviluppare, attraverso la convivialità, i valori della cucina ed i prodotti del territorio regionale”.

“L’Abruzzo è terra ricca di eccellenze ed importanti tradizioni. Far conoscere, raccontare e divulgare le nostre bellezze culinarie e culturali è un obbiettivo del mio assessorato e ben vengano iniziative come queste. Infatti la Regione Abruzzo, in questi ultimi mesi, ha partecipato ad importanti fiere nazionali ed estere con lo scopo di far conoscere le nostre eccellenze all’interno di eventi sportivi, riti religiosi e tradizioni territoriali specifiche che racchiudono la bellezza ed il fascino dell’Abruzzo”.