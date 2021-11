Abruzzo,Salvini:”A disposizione 173 milioni per scuole e asili in tutta regione”

Sulmona, 30 novembre– “Più di 173 milioni di euro per scuole, asili e palestre in Abruzzo: sono i fondi messi a disposizione dal Pnrr e che i Comuni dovranno sfruttare al meglio. Archiviata la drammatica esperienza di Azzolina-Arcuri e dei banchi a rotelle, ora l’Italia rialza la testa: la Lega è nel governo per questo. In particolare, l’Abruzzo potrà sfruttare 28,9 milioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli istituti, 99,3 milioni per la costruzione di nuovi asili, 17,7 milioni per nuove scuole d’infanzia, 5,5 milioni per nuove mense, 8,9 milioni per nuove palestre, 13,5 milioni per la messa in sicurezza degli istituti. Ora tocca ai sindaci. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.