Abruzzo: ZES, Marsilio : “Opportunità per la nostra regione”

Sulmona,21 gennaio– “La Zes è una opportunità straordinaria per il nostro territorio e per le nostre imprese. Con il Commissario Mauro Miccio, manager di alto profilo, possiamo programmare interventi mirati a colmare il divario economico presente nella nostra regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo, questa mattina, a Pescara, alla tavola rotonda promossa dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara.

“Abbiamo atteso otto mesi per avere l’approvazione definitiva della Zes – ricorda il presidente Marsilio – e grazie all’intervento del Ministro Carfagna siamo riusciti a superare gli ostacoli burocratici e ottenere la nomina del Commissario. La Regione – prosegue ancora Marsilio – pur non avendo competenze, sta sostenendo l’attivazione della Zes, fornendo risorse tecniche e la sede. Crediamo molto in questo strumento: abbiamo programmato investimenti in opere strategiche per la connessione tra aree, pari a 62 milioni di euro, l’inserimento della zona speciale economica nella Carta degli aiuti di Stato a valenza regionale e la conclusione dell’iter amministrativo per l’attivazione del corridoio adriatico dei trasporti Ten-T che vedrà la dorsale adriatica protagonista. E’ uno strumento – ha concluso Marsilio – che consentirà all’Abruzzo di uscire dall’isolamento, diventare competitivo e attrarre nuovi investitori”