Abruzzo, una regione  sempre piu’ povera

Sulmona, 15 febbraio -Il reddito medio abruzzese per contribuente (17.962) è molto più basso (85%) di quello nazionale (21.245).Tale risultato si deve al fatto che i redditi più consistenti, dei dipendenti (53%), dei pensionati (32%) e degli imprenditori (7%), hanno tutti un valore medio parecchio più basso di quello medio italiano:Il reddito medio per dipendente (18.428) è stato pari al 98% di quello italiano (20.817), il reddito medio dei pensionati (15.658) ha segnato l’88% di quello nazionale (17.873) e il reddito medio degli imprenditori (13.998) ha registrato appena il 72% di quello italiano.Il reddito medio abruzzese (17.962) rappresenta soltanto il 71% di quello Lombardo (25.248).Lo rivela l’ultimo rapporto condotto dall’ecomista sulmonese Aldo Ronci proprio sul reddito degli abruzzesi nell’anno 2018 dalla quale emerge una fotografia della nostra regione a tratti sconosciuta a tratti preoccupante

Quasi la metà dei contribuenti abruzzesi (49%) ha un reddito nella fascia più bassa (sotto i 15mila euro) mentre a livello nazionale tale quota è del 43% I soggetti che hanno un reddito nella fascia più alta (maggiore di 55mila) euro sono il 3% contro il 5% italiano.

Il reddito medio per contribuente indica in linea di massima il livello di sviluppo economico dei comuni e dei territori cui si riferiscono. Ma è sempre vero si chiede il prof. Ronci?

Sembra proprio di no, spiega, e a tale proposito si pone in evidenza che il Comune di Sulmona, nonostante la grave crisi demografica e socio-economica in cui versa, si trova tra le 10 città abruzzesi con il reddito medio più alto. Tale reddito medio elevato è determinato dal gran numero di pensionati (41% contro il 35% nazionale) che percepiscono pensioni molto alte (la quota di redditi da pensioni è il 40% contro il 32% nazionale).

Il reddito medio per contribuente di 17.962 euro pone l’Abruzzo al 13° posto della graduatoria Nazionale. Nel 2018 in Abruzzo i contribuenti sono stati 911.491 ed il reddito dichiarato dalle persone fisiche è stato di 16 miliardi e 372 milioni di euro con un reddito medio per contribuente di 17.962 euro pari all’85% di quello Italiano che ammontava a 21.245 euro. In Abruzzo il reddito medio per dipendente (18.428) è stato pari al 98% di quello italiano (20.817), il reddito medio dei pensionati (15.658) ha segnato l’88% di quello nazionale (17.873) e il reddito medio degli imprenditori (13.998) ha registrato appena il 72% di quello italiano.

Mentre i redditi medi abruzzesi per tipo di contribuente sono tutti di gran lunga inferiori a quelli medi italiani le quote abruzzesi di reddito per tipo di contribuente sono uguali o vicine a quelle nazionali, per i dipendenti 53% vs 53%, per i pensionati 32% vs 29% e per gli imprenditori 7% vs 8%.

Il reddito analizzato per classi vede l’Abruzzo avere la maggiore quota di contribuenti, quasi la metà (49%), nella fascia più bassa (0-15.000) mentre a livello nazionale tale quota è del 43%. Le quote di contribuenti abruzzesi delle fasce più alte sono tutte più basse di quelle italiane.

Le province abruzzesi con il reddito medio più elevato, ma sempre di gran lunga inferiore a quello italiano, sono quelle di Pescara (18.790) e L’Aquila (18.627) mentre Chieti (17.398) e Teramo (17.190) hanno un reddito medio più basso.Tra i Capoluoghi di Provincia spiccano L’Aquila (22.633) e Pescara (22.210) con un reddito medio superiore a quello italiano mentre Chieti (20.622) e Teramo (20.583) lo hanno più basso.

Tra i Comuni con il reddito medio più basso troviamo ultimo in classifica Corvara (10.089), penultimo Gamberale (10.613) e terzultimo Colle di Mezzo (10.871). Tra i 10 Comuni non Capoluoghi con il reddito medio più alto troviamo 1° in classifica Scoppito (22.858), che si trova al primo posto in classifica grazie alla presenza nel suo territorio di un importante industria farmaceutica che garantisce stipendi alti e di conseguenza anche pensioni alte, 2° Rocca di Mezzo (22.322), Ocre (21.009), 3° Fara San Martino (20.878) e, fatto inaspettato, al 10° posto anche Sulmona (19.461).