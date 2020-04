Abruzzo, un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus. Ammainata bandiera UE

L’Aquila,1 Novembre– Nella seduta di oggi del Consiglio regionale dell’Abruzzo a L’Aquila i lavori si sono aperti con il presidente Sospiri che ha chiesto all’aula di osservare un minuto di silenzio per le vittime italiane del corona virus. Un applauso è stato invece tributato alle forze dell’ordine, volontari e medici che sono in prima linea sul territorio italiano in questi giorni contro la pandemia. Sospiri ha inoltre dato il benvenuto al neo consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. La seduta è iniziata con ritardo per il proseguimento dei lavori delle commissioni.

Ma la mattinata è stata caratterizzata anche dalla decisione di ammainare la bandiera blu dell’Unione Europea che si trova insieme a quella della Regione Abruzzo e dell’Italia all’ingresso di palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale dove è in corso la seduta chiamata dell’Assemblea regionale chiamata a varare misure economiche per contrastare la emergenza coronavirus. Per il Presidente Lorenzo Sospiri. “Quando l’Europa tornerà ad essere la Patria che abbiamo sognato per tutti i popoli, anche la sua bandiera in Consiglio regionale tornerà alla stessa altezza di quella Italiana”