Abruzzo: un anno di lavoro in Consiglio regionale tracciato dal Presidente Sospiri

L’Aquila, 12 gennaio “ Un anno difficile quello del 2020 che ci siamo lasciati alle spalle condizionato dalla pandemia che ha interessato e condizionato non solo il Paese ma anche le scelte legislative regionali”. Lo ha detto stamani il Presidente del Consiglio regionale abruzzese,Lorenzo Sospiri, tracciando un bilancio nel corso della tradizionale conferenza stampa che copincide tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo annoIl Consiglio regionale dell’Abruzzo, ha spiegato, ha dato continuità alle attività istituzionali attraverso la possibilità di effettuare in presenza le sedute del Consiglio regionale sin dalla seduta dell’1 Aprile 2020, risultando essere la prima Assemblea Legislativa in Italia a riunirsi in presenza, durante la pandemia, anche per quanto riguarda i lavori delle Commissioni consiliari. Tutto questo è stato possibile grazie alle attività straordinarie condotte su sei sale fisiche integrate da impianti audio e video e sistemi di videoconferenza. Per quanto riguarda le misure legislative adottate per fronteggiare la crisi economica derivante da coronavirus, si ricordano le importanti misure adottate attraverso i provvedimenti legislativi denominati “Cura Abruzzo 1”, “Cura Abruzzo 2 ”, “Cura Abruzzo 3”, che hanno permesso alla Regione di stanziare risorse pari a 184.202.217 milioni di euro. Sempre in ambito pandemico non va dimenticato che il 16 maggio 2020 è stato inaugurato il “Covid Hospital” di Pescara con i primi 32 posti letto, il cui costo è stato pari a 11 milioni di euro finanziati dalla protezione civile nazionale. Il presidio è stato tra i primi in Italia ad essere stato completato e dispone di 214 posti letto totali.

Consiglio regionale 44 le nuove leggi approvate nel corso del 2020

L’Aquila, 12 gennaio-Sono 20 le sedute del Consiglio regionale che si sono tenute nel 2020, 44 le leggi approvate, 27 le sedute della Conferenza dei Capigruppo, mentre le Commissioni consiliari hanno tenuto nel complesso 162 riunioni. Per quanto riguarda l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si è riunito 25 volte per un totale di 165 deliberazioni adottate. Tra i provvedimenti più importanti a cui l’Ufficio di Presidenza ha dato seguito si ricordano: la legge regionale numero 55/2013 con 66 istanze liquidate in favore dei settori della cultura, sport e sociale, per un importo pari ad euro 138.375; la legge regionale numero 57/2017 con 6008 abbonamenti agevolati per gli studenti per un importo di euro 148.588; l’istituzione di tre borse di ricerca collegate all’attività del Consiglio regionale per il tramite dell’Università di Teramo per un contributo totale pari a 12.000 euro. Infine va sottolineato che l’Ufficio di Presidenza ha autorizzato con ulteriori economie regionali, pari a 225 mila euro, il rifinanziamento della legge regionale per le piccole imprese del sisma 2016 e 2017, dando copertura alla terza ed ultima graduatoria con 54 imprese che verranno finanziate entro gennaio 2021.

Consiglio regionale, scende il costo dell’Assemblea legislativa

L’Aquila, 12 gennaio In linea con il triennio precedente continua a scendere il fabbisogno del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Come da bilancio di previsione approvato per il triennio 2021/2023 l’Assemblea legislativa registra un fabbisogno pari a 24.831.036 di euro per il 2021, a 24.584.536 per il 2022, a 24.034.536 per il 2023. Per il triennio 2021-2023 si prevede quindi una diminuzione pari a -3,21% del fabbisogno che si traduce in un risparmio per i cittadini abruzzesi pari a meno 796.500 euro.Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo stamani nel corso della tradizione Conferenza stampa di fine anno e di inizio del nuovo anno (Gru)

Consiglio regionale, nel 2020 intensa anche l’attività delle Autorità Indipendenti

L’Aquila, 12 gennaio Numeri importanti nel 2020 anche per le attività delle autorità indipendenti. Il Corecom Abruzzo, presieduto da Giuseppe La Rana, ha gestito 5053 istanze di conciliazione, 397 istanze di definizione, 610 provvedimenti di urgenza. Inoltre si ricordano il protocollo “Donne e Media”, i ristori alle aziende radio-televisive abruzzesi per le perdite causate dal Covid pari a 440 mila euro e il vademecum contro le fake news. Lo ha detto, tra l’altro, il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo nel corso della conferenza stampa per tracciare un bilancio sul lavoro nell’anno appena trascorso.Per quanto riguarda il difensore civico regionale il suo Ufficio ha gestito 350 richieste di intervento nel 2020. Tra i settori più interessati: le prestazioni sociali da parte degli enti locali, i disservizi nelle Asl regionali, la nomina dei componenti degli organismi regionali, l’Urbanistica e i lavori pubblici (ricostruzione 2009 e 2016), le prerogative di giunte e consigli comunali, questioni assistenziali e previdenziali, i problemi con gestori pubblici servizi. Il 2020 è stato l’anno dell’elezione del Garante per l’infanzia e adolescenza, Maria Concetta Fallivene, che si è insediata il 4 agosto 2020. Tra le principali attività affrontate già nel primo anno di attività si ricordano: il “Progetto scuola digitale”, il censimento dei minori in strutture di accoglienza, la costituzione di un osservatorio sulle problematiche minorili.

Dell’attività del Garante dei detenuti regionale, Marco Cifaldi, si sottolineano: l’attivazione del Numero Verde (800 938080) per il Servizio di assistenza e sostegno ai familiari dei detenuti; il protocollo di intesa con il Provveditorato per il Lazio-Abruzzo-Molise del Ministero della Giustizia per la gestione dell’emergenza SARS-COV-2 nel sistema penitenziario della Regione Abruzzo; la donazione ad opera del Consiglio regionale di computer al carcere di Teramo e Chieti per favorire il collegamento via Skype con i familiari dei detenuti; il Protocollo di intesa con il Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara e il direttore della Casa Circondariale di Chieti; la donazione, con fondi del Consiglio regionale, di specifica apparecchiatura per la sanificazione ultrarapida delle persone, presso la casa lavoro con sezione circondariale di Vasto. Il 21 gennaio 2020 si è inoltre rinnovato l’organismo della Commissione per le Pari Opportunità che ha eletto a Presidente Maria Franca D’Agostino e Vice-Presidente Rosa Pestilli. La Commissione ha istituito delle sotto-commissioni sulla “Violenza e tutela dell’immagine femminile e problematiche socio sanitarie”, su “Bilancio e riforme istituzionali” e “Sviluppo economico, lavoro e formazione”.

Consiglio regionale, intensa anche l’attività di comunicazione istituzionale

L’Aquila,12 gennaio- Un’attività in continua crescita è quella “social” dell’ufficio stampa del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Questi i numeri: 1.400.000 persone raggiunte tramite Facebook, +50 per cento di incremento del canale Youtube, 865 followers su Instangram (+309 rispetto al 2019), 1429 followers su Twitter. L’Ufficio Stampa inoltre ha pubblicato nel 2020 ben 1.700 notizie, organizzato 40 conferenze stampa all’Emiciclo, garantita la diretta streaming delle 20 sedute del Consiglio regionale, realizzato oltre 200 servizi video ed interviste inviati alle redazioni regionali, catalogato 12.500 volumi della biblioteca interna “Giuseppe Bolino”. Tra le iniziative future e già programmate: l’ideazione di una piattaforma “cloud”, con il supporto del servizio informatica, per condividere all’esterno i contenuti audio-video prodotti dall’Ufficio stampa; una “customer satisfaction” per migliorare i servizi offerti attraverso appositi questionari rivolti ad utenti interni ed esterni a cui verrà chiesto di segnalare nuove esigenze e possibili criticità