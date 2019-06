Sulmona, 5 giugno- Le domande di pensione cd “quota 100” presentate fino alla giornata di ieri ammontano complessivamente a 142.179 per l’intero territorio nazionale. In Abruzzo invece sono complessivamente 4.084. Lo ha reso noto oggi la Direzione regionale per l’Abruzzo dell’Inps- Nella suddivisione provinciale al primo popsto figura la Provincia di Chieti con 1316 domande. Seguono poi Aquila (1104),Pescara (887),Teramo (777) (h. 14,30)