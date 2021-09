Abruzzo: scuola, oltre mille immissioni in ruolo

Sulmona, 7 settembre– Si sono concluse nei termini, entro il 31 agosto scorso, le assunzioni del personale docente, educativo e ATA in Abruzzo, con 1.076 immissioni in ruolo di cui 819 docenti e 256 personale Ata. Sono state portate a termine anche le operazioni, per la prima volta informatizzate, volte all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato con l’individuazione di oltre 3.800 docenti. “Si tratta di un risultato importante per la Scuola – ha sottolineato il Direttore generale USR Abruzzo, Antonella Tozza ( nella foto)– che garantisce da subito alle istituzioni scolastiche la presenza del personale, in netto anticipo rispetto alla tempistica degli anni precedenti, anche grazie alla digitalizzazione delle procedure”. Inoltre, ammontano a oltre 12 milioni di euro le risorse a disposizione delle scuole per effettuare ulteriori nomine in relazione al personale docente e Ata a tempo determinato legati all’emergenza Covid; i docenti saranno impiegati per il recupero degli apprendimenti, mentre il personale Ata sarà destinato a fornire una risposta alle nuove esigenze legate alla pandemia”.

– Per questo anno scolastico il totale del personale scolastico in servizio ammonta a 26.270 di cui 14.622 docenti, a cui si aggiungono 4.907 di sostegno, 1.274 docenti relativamente all’organico dell’Autonomia (potenziamento) di cui 182 di sostegno e 5.467 posti per il peronsale Ata. Sono invece, 167.616 gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (organico di fatto al 25 agosto 2021) che il 13 settembre, data ufficiale stabilita dal calendario regionale, torneranno in aula. Si registra complessivamente una flessione di 1.809 alunni rispetto allo scorso anno scolastico. Il totale degli studenti della provincia di Chieti è di 49.033 contro 49.992 dello scorso anno;44.274 nella provincia di Pescara (44.557 lo scorso anno); nella provincia di Teramo 38.624 (39.076 l’anno scorso)35.685 gli studenti della provincia aquilana, contro i 35.870 del 2020. A fronte della diminuzione del numero degli studenti non si è verificata alcuna contrazione del personale scolastico presente a scuola