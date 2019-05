Abruzzo: pubblicato il Rapporto statistico immigrazione 2018

Secondo Dossier Statistico Immigrazione 2018 sono 24.983 gli stranieri presenti nella provincia dell’Aquila.

Nel 2018 gli stranieri residenti in Abruzzo si attestano a 87.054, pari al 6,6% della popolazione totale, un’incidenza che rispetto all’ultimo decennio risulta cresciuta di 2 punti percentuali (fonte ISTAT).

Come negli anni precedenti il maggior numero di stranieri risulta nella provincia dell’Aquila con 24.983 presenze (8,3%), di poco inferiore alla media nazionale che si attesta al 8,5 per cento. La popolazione straniera si distribuisce in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio abruzzese. Infatti, segue la provincia teramana con 23.733 (7,7%) in calo rispetto all’anno precedente (-0,5%), così come nella Provincia di Pescara (-1,2%) che rileva 17.177 presenze e 21.161 in quella di Chieti (5,4%).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al file allegato, quale estratto del Dossier Statistico Immigrazione 2018 curato annualmente dal Centro Studi e Ricerche IDOS in partenariato con il Centro Studi CONFRONTI e con la collaborazione dell’UNAR.