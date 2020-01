Abruzzo: presentato da Lega Ddl su Consulta regionale dei giovani

Pescara,14 gennaio– Presentato negli uffici del Consiglio Regionale a Pescara il progetto di legge per l’istituzione di una Consulta Giovanile Regionale d’iniziativa del Consigliere Regionale Vincenzo D’Incecco. – Presentato negli uffici del Consiglio Regionale a Pescara il progetto di legge per l’istituzione di una Consulta Giovanile Regionale d’iniziativa del Consigliere Regionale

“Questa proposta – hanno spiegato in conferenza stampa i promotori – vuole porre le basi per l’istituzione di una nuova Consulta Giovanile Regionale, che sia un raccordo vero tra associazioni, amministratori, movimenti e rappresentanti di categoria con il Governo ed il Consiglio Regionale abruzzese”.”Abbiamo in mente uno spazio che riesca a dare voce a tutti, senza fare distinzioni tra simpatie politiche e diverse opinioni. Una consulta democratica, plurale e totalmente gratuita. Aperta, chiaramente, ad una discussione nelle commissioni consiliari e con i presidenti delle consulte comunali già esistenti e operanti sul territorio da anni”.” A questi ultimi (ai presidenti, ndr) – concludono – chiederemo a stretto giro un incontro formale per provare a modificare e scrivere insieme il percorso migliore da costruire per istituire, entro l’estate, la nuova consulta giovanile regionale”.

Presenti alla conferenza, oltre a De Santis e D’Incecco, anche il Segretario della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, il Capogruppo Pietro Quaresimale ed il consigliere regionale Sabrina Bocchino. Ospite d’onore il Segretario nazionale della Lega Giovani On. Luca Toccalini.