Abruzzo, ora arriva il Garante per i minori

Con la nuova legge regionale ( la n24/2018) in vigore da qualche giorno l’Abruzzo si allinea a quanto già fatto da altre Regioni a favore dell’infanzia e dell’adolescenza aprendo spazi nuovi in direzione di una moderna politica sociale e culturale per i piu’ piccoli. Il Garante viene scelto fra persone di età non superiore a 65 anni con i requisiti necessari richiesti per l’elezione a consigliere regionale. Non sono eleggibili: i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria; i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere; gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione

Sulmona, 22 agosto La Regione Abruzzo, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Lo stabilisce la nuova legge regionale ( la n.24/2018), approvata dall’Assemblea regionale proprio nell’ultima seduta prima del suo scioglimento, ed entrata in vigore in questi giorni. Fra le diverse attività il Garante si dovrà occupare anche di promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; di promuovere e vigilare sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Rappresenta ,inoltre, i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla nuova normativ ; vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa

(Tutela degli interessi diffusi) Al fine di tutelare gli interessi diffusi, il Garante può segnalare alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti dei minori, conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell’infanzia intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990 Inoltre il Garante stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza; intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati; attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziari promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Tutela degli interessi e dei diritti individuali Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d’ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio raccomandare alle Amministrazioni competenti l’adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l’adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimento promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

Antonello Ventresca