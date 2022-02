Abruzzo: le nuove leggi regionali approvate dal CDM

Sulmona, 15 febbraio– Il Consiglio dei Ministri, nel corso della sua ultima riunione, tra le altre cose, ha esaminato ben 32 leggi regionali di diverse Regioni italiane appr0vandole tutte eccezion fatta per una della Regione Lombardia impugnandola dinanzi alla Corte Costituzionale. Per l’Abruzzo si tratta delle seguenti leggi regionali: “Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B Bed and breakfast. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d’aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)”; “Partecipazione della Regione Abruzzo all’Istituto Nazionale Tostiano”; “Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese”; “Contributo a sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”;

“Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole”; “Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”; “Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni”. Le nuove normative entreranno ora in vigore subito dopo la loro pubblicazione sul BURAT