Abruzzo: le imprese e l’artigianato nel 2020. Significativo incremento(+333)

Sulmona, 9 febbraio -Nei 2020 le imprese crescono (+333) di un valore pari a cinque volte quello del 2019 (+59) e le imprese artigiane flettono (-279) la metà rispetto al 2019 (-578).In entrambi i casi i buoni risultati sono da imputare al forte decremento delle cessazioni che è stato determinato dalle misure anti Covid. Lo rivela oggi l’ultimo rapporto sulle imprese e artigianato in Abruzzo preparato dall’economista sulmonese Aldo Ronci“I buoni risultati – spiega Ronci-si verificano nonostante la presenza dell’emergenza Covid sia perché sono stati messi in atto provvedimenti di sostegno alle imprese (bonus, contributi a fondo perduto, concessione di crediti garantiti, cassa integrazione, sospensione dei pagamenti di imposte e contributi, ecc..), sia perché si era in attesa di nuovi provvedimenti che si pensava potessero essere ancora presi.I provvedimenti presi a sostegno e quelli che si pensava potessero essere ancora presi hanno determinato nel 2020 un numero di cessazioni molto più esiguo rispetto a quelle 2019 e comunque di gran lunga inferiori alla flessione delle nuove iscrizioni.L’inaspettata e discreta crescita delle imprese nel 2020 è stata fortemente influenzata dal fatto che al fenomeno dell’esiguo numero di cessazioni hanno contribuito in maniera decisiva le imprese artigiane per le quali la flessione delle cessazioni (- 441) è stata il triplo di quella delle nuove iscrizioni (- 14)

Le associazioni imprenditoriali sostengono che, a causa della pandemia in atto, in Italia chiuderanno 400.000 imprese e si perderanno 1.200.000 di posti di lavoro e in Abruzzo 8.000 imprese e 24.000 posti di lavoro per cui è indispensabile predisporre sia a livello nazionale che a livello regionale misure idonee per sostenere e incentivare la ripresa economica e le imprese. Fra gli aspetti caratterizzanti dello studio emerge che nel 2020 le iscrizioni sono state 6.939 e le cessazioni 6.106 per cui le nuove imprese sono state 333, valore pari a cinque volte quello 2019

L’incremento percentuale delle imprese è stato dello 0,22% molto vicino all’incremento nazionale che è stato dello 0,32%.Nel 2020 le iscrizioni decrescono (-1.284) meno delle cessazioni (-1.558).La sensibile flessione delle cessazioni è determinata dalle misure anti Covid.L’incremento più alto è registrato dall’Aquila (+185), seguono Teramo (+108) e Pescara (+96) mentre Chieti annota un decremento (-56).Sia il risultato più alto dell’Aquila che quello più basso di Chieti sono entrambi influenzati dall’agricoltura che a L’Aquila registra un incremento di 97 imprese mentre a Chieti subisce una flessione di 120 imprese. Le variazioni positive più consistenti si sono registrate nelle costruzioni (+191), nei servizi alle imprese (+151), nelle attività scientifiche (+133), nelle attività immobiliari (+130) e nei servizi di alloggio e ristorazione (+121). Le variazioni negative più alte sono state annotate nel commercio (-177) e nelle attività manifatturiere (-78). Infine sempre nel 2020 le iscrizioni sono state 1.571 e le cessazioni 1.850 per cui le imprese artigiane hanno subito un decremento di 279 unità, valore pari alla metà di quello 2019 . In valori percentuali le imprese artigiane hanno subito una flessione dello 0,94% valore più alto di quello italiano che è stato dello 0,19%.Nel 2020 le iscrizioni decrescono (-142) meno delle cessazioni (-441).La consistente flessione delle cessazioni è determinata dalle misure anti Covid.