Abruzzo: in corso di pubblicazione bando sull’Ocm vino

Sulmona, 4 ottobre– E’ è in corso di pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo il bando OCM Investimenti vino. Sono state emanate le Disposizioni Regionali di Attuazione della misura denominata “Investimenti”, sostenuta dai fondi europei assegnati annualmente dal ministero Agricoltura alle Regioni tramite l’OCM vino (l’Organizzazione comune del mercato che regolamenta il settore vitivinicolo), rimodulando le risorse del programma: oltre 3 milioni di euro di contributo con i quali le cantine abruzzesi potranno realizzare investimenti per almeno 7,5 milioni di euro.Lo ha annunciato l’Assessore regionale all’agricoltura Emanuele Imprudente

“La Misura “Investimenti”- spiega Imprudente – è una misura attivata nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo e finanzia investimenti materiali e immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vinoTali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentarne la competitività. Riguardano la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, il miglioramento dei risparmi energetici, nonché trattamenti sostenibili”.

Imprudente informa inoltre che l’importo massimo degli interventi ammessi è pari a 500.000 Euro per le aziende Singole (Ditte individuali o società) e 700.000 Euro per le Aziende Associate (Cooperative di I° e II° grado).Il contributo è concesso in conto capitale ed è calcolato sul totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, pari al 40%. Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 15 novembre 2019.(h.8,30)