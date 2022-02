‘Abruzzo in Comune’: la Regione va a Dubai.E chi paga ?

Il Capogruppo Mariani: “mentre il Consiglio Regionale non si riunisce da fine anno i Consiglieri vanno in vacanza a Dubai ad EXPO a spese degli abruzzesi”. Ed è già bufera

L’Aquila, 4 febbraio– “Mentre il Consiglio Regionale non si riunisce da fine anno, ovvero dall’approvazione del Bilancio, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale invita i Consiglieri ad andare in vacanza a Dubai per l’EXPO pagandogli due pernottamenti con spese di missione (ovvero volo e altre spese) a carico del Consiglio. Anzi, i componenti dell’Ufficio di Presidenza possono andare anche per più giorni e farsi pure accompagnare da un collaboratore sempre a spese del Consiglio”. A denunciarlo è Sandro Mariani, Capogruppo di “Abruzzo in Comune” all’Emiciclo, che lamenta lo stato di totale immobilismo da parte del Consiglio Regionale, relegato dall’attuale maggioranza a un semplice orpello nell’attività della Regione Abruzzo.

“Certo, sulla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza votata da Sospiri, Santangelo e Bocchino (esponenti della maggioranza), con assente il collega Pepe e astenuto Pettinari della minoranza si parla, con buon un burocratese, di “un’importante opportunità per partecipare al programma delle iniziative promosse dal Commissariato Generale di Sezione per il Padiglione Italia per la partecipazione l’EXPO”, ma la verità è un’altra: con un Consiglio fermo da oltre un mese, le commissioni bloccate tranne che per il minimo sindacale, tutto per colpa delle lotte fratricide interne al centrodestra abruzzese per il rimpasto di giunta, si invitano i Consiglieri a andarsene in vacanza a spese dei contribuenti, tanto non c’è nulla da fare e l’Assise, se proprio la maggioranza vorrà, non si riunirà prima del 24 febbraio come stabilito in conferenza capigruppo, ma solo se a qualcuno sarà passato il mal di pancia e la smania di poltrone” rincara Mariani.

“Sono francamente esterrefatto da quanto sta accadendo all’Emiciclo – dichiara Mariani – con una Regione immobile, un Consiglio ormai esautorato dalle sue prerogative, i numerosi problemi che attanagliano l’Abruzzo ancora irrisolti si invitano i Consiglieri a andarsi a fare un giro a Dubai a spese dei cittadini! E l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, invece, più che a Dubai forse sarà ospite di “Chi l’ha Visto?” tenuto conto che dal 10 gennaio scorso, quando a Teramo tenne una riunione per parlare del nuovo ospedale e della programmazione sanitaria, sembra sparita nel nulla, manco fosse andata in letargo in attesa di tempi migliori”.

“Credo che il centrodestra e questa maggioranza abbiano letteralmente toccato il fondo” conclude Sandro Mariani. “Gli abruzzesi meritano di più, meritano una classe dirigente che lavori giorno e notte per risolvere le numerose problematiche e non un Consiglio che non si riunisce per mesi e se ne va ad EXPO a spese degli abruzzesi. Governatore Marsilio…se ci sei batti un colpo!”.