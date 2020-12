Abruzzo d’Argento: viaggio alla scoperta dei nostri borghi

Sulmona,24 dicembre– Concetto Marchesi ed Aldo Moro neanche diciamo chi sono stati! Lo stesso dicasi di Giuseppe Bottai, perché si è successivamente detto che i primi estensori dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, non potevano , per ambiente, non essere insufflati dalle precedenti leggi Bottai sulla tutela , dentro il ventennio, dei patrimoni comuni , come il “paesaggio”. Non potrebbe, nella Repubblica, neanche esistere il Ministero dell’Ambiente, bensì del Paesaggio se è questo secondo bene individuato per la tutela ,oggi, dalla legge fondamentale.

Che cos’è il paesaggio? Difficilissimo da affermare, è un qualcosa che ammirano tutti, che piace a tutti, che si portano nella memoria tutti. Però è un’opinione. Per un italiano, rimarrebbe nella mente, forse, una cima estrema del Gran Sasso, un ardito eremo del Morrone,una profonda gola di San Venanzio.L’Italia però è aperta a tutti da tutto il mondo, specie per turismo,e sembra, anche dalle locandine che ricordo esponevano nelle capitali gli uffici ENIT, il paesaggio italiano che preferiscono all’estero è quello normalissimo,agricolo, delle dolci ordinarie colline, ordinate ed accurate per le coltivazioni,con le stradine interpoderali di campagna toscana e che per noi sono semplice abitudinePadre costituente occulto,od illegittimo, certamente oggi sembra, Dario Argento. Le scenografie dei suoi ,ed altri films horror, appaiono di genere “costituzionale” se quegli alberi bui ,tetri, ingrovigliati e contorti, che sono sempre presenti già anche nelle locandine, vengono ora incontrati con chissà quale concerto o paura da chiunque e di più da turisti stranieri che percorrano nelle campagne abruzzesi qualsiasi tenebrosa strada, comunale provinciale o statale, e ,per la inquietudine di così rilasciato abbandono, sembrare quasi una truffa, il bel paesaggio pulito visto nella brochure dell’agenzia di viaggi.

Tagliare un ramo sbilenco, e contare i cerchi, invece che cercarlo nel cimitero, è un metodo per conoscere da quanti anni è morto il vecchio contadino frontista che ,ricordavi, faceva le ” camolle” e le altre manutenzioni agli alberi, come invece ora il tagliando per le sole autovetture od i Suv dei loro nipoti.

Parapax.