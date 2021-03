Abruzzo: Covid, ancora 320 casi ( rispetto ieri), 11 le persone decedute

Sulmona, 13 marzo– Sono 320,rispetto a ieri, i nuovi positivi al Covid19 di età compresa tra 1 e 94 anni. 64 in provincia dell’Aquila, 103 in quella di Chieti, 69 in provincia di Pescara e 72 in quella Teramana.

Undici infine i residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 5114 tamponi molecolari e 1865 test antigenici.

11 i deceduti (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 45865 guariti (+1212), 11916 attualmente positivi (-994), 649 ricoverati in area medica (-3), 94 ricoverati in terapia intensiva (+2), 11893 in isolamento domiciliare (-273). E’ quanto rende noto il Servizio sanitario della Regione Abruzzo