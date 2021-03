Sulmona, 6 marzo– Oggi in Abruzzo 442 nuovi positivi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni – 95 Aq, 140 Ch, 112 Pe, 93 Te, 2 residenti fuori regione o con residenza in accertamento), eseguiti 5458 tamponi molecolari e 1848 test antigenici, 25 deceduti (di cui 6 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 42046 guariti (+425), 13107 attualmente positivi (-9), 631 ricoverati in area medica (-26), 86 ricoverati in terapia intensiva (-1), 12390 in isolamento domiciliare (+18).