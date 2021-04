Abruzzo: Coronavirus, ancora 225 nuovi casi( rispetto a ieri),15 decessi,251 i guariti

Sulmona,3 aprile– Sono 225 i nuovi casi di coronavirus registrati in Abruzzo rispetto a ieri . Sono invece 15 decessi, che fanno salire a 2.166 il bilancio delle vittime. Sostanzialmente invariato il dato complessivo sui ricoveri – 645 ieri e 644 – ma tornano ad aumentare quelli in terapia intensiva, con tasso di occupazione posti letto ancora oltre la soglia di allarme.Il numero dei guariti 251( rispetto a ieri),mentre il totale ammonta a 53691

Le località con più nuovi casi sono Avezzano (19) e Vasto (16); 15 i casi all’Aquila e 11 a Pescara. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (89), seguito dal Chietino (60), dal Teramano (46) e dal Pescarese (30). Continua a scendere in Abruzzo l’incidenza settimanale per centomila abitanti: al momento è pari a 145, a fronte di una soglia d’allarme fissata a 250. La situazione migliore si registra nel Pescarese, con un’incidenza pari a 83, in rapida discesa. Poi ci sono il Chietino (154), il Teramano (157) e l’Aquilano (190). Gli attualmente positivi sono 10.299 (-41): 573 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 71 in terapia intensiva (+3). Al momento solo per le terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è superiore alla soglia di allarme del 30%: il dato è pari al 33%. Gli altri 9.655 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (-40).