Abruzzo Coronavirus, la situazione ad oggi 7 novembre: 423 nuovi positivi, aumentano i decessi: 12 vittime.

Sulmona,7 novembre– Sono 423 nuovi i nuovi positivi oggi in Abruzzo di età compresa tra 10 mesi e 94 anni. In particolare 138 in provincia dell’Aquila, 92 di Chieti, 75 di Pescara e 103 in provincia di Teramo, 24 fuori regione o con residenza in accertamento su 3274 tamponi eseguiti. Purtroppo aumentano i decessi con 12 morti nell’ultimo report. Sono invece complessivamente 4445 guariti, 527 i ricoverati (di cui 43 in terapia intensiva), 8369 in isolamento domiciliare. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza pari a 13937 (h. 17,00)