Abruzzo: Coronavirus: 269 nuovi casi ( rispetto a ieri),9 deceduti, positivi a 64450

Sulmona, 28 marzo-Oggi in Abruzzo si registrano 269 nuovi positivi al Covid-19 di età compresa tra 4 mesi e 92 anni, che portano a 64450 il numero dei contagiati dall’inizio della pandemia. Sono 89 i nuovi casi in provincia dell’Aquila (la più colpita in questa fase dell’epidemia), 53 in quella di Chieti, 47 in provincia di Pescara, 75 in quella di Teramo, cui si aggiungono 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 4052 tamponi molecolari e 1155 antigenici, per un totale di 5207 test, con un tasso di positività del 5.2%.

9 i deceduti comunicati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 2083. Raggiungono quota 51801 i guariti (+7 rispetto a ieri), pertanto sono 10666 gli attualmente positivi (+253).

Sul fronte ospedaliero si allevia leggermente il carico. Oggi sono 613 i ricoverati in area medica (10 in meno rispetto a ieri) e 77 i ricoverati in terapia intensiva (-6 nelle ultime 24 0re), con gli altri 9976 positivi in isolamento domiciliare (+269).