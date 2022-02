Abruzzo: Cisl Medici, Carlo Capparuccia   rieletto Segretario Generale.

Chieti, 3 febbraio-Carlo Capparuccia, Dirigente Medico Cardiologo all’ospedale di Chieti, è stato confermato Segretario Generale, alla guida della Cisl Medici Abruzzo-Molise.Antonio Biondi, Dirigente Medico Oculistica di Isernia, riconfermato Segretario Generale Aggiunto. Nuova invece la componente della Segreteria Regionale: Antonella De Santis, ~Dirigente Medico del Pronto Soccorso di Avezzano(Aq).Questo il responso del V congresso dei medici della Cisl Abruzzo-Molise che si è tenuto nei a Francavilla~al~Mare, alla presenza del Segretario Nazionale Cisl Medici, Maurizio Zampetti e del Segretario Generale Regionale CISL Abruzzo-Molise, Gianni Notaro.

“Quando sostenevamo la carenza dei nostri organici – ha detto Carlo Capparuccia durante i lavori – nessuno ci ha creduto, poi il Covid~~ha evidenziato una serie di problemi che tutti hanno conosciuto, adesso speriamo che con il Pnrr si possa finalmente intervenire in maniera concreta e fattiva sulle tante problematiche che la pandemia ~e non solo, hanno messo in rilievo, per garantire il diritto alla salute dei cittadini”.“Dopo i numerosi tagli effettuati – ha sottolineatoinvece Antonella De Santis – speriamo che adesso la parola ‘risparmi’~sia archiviata e ci si possa confrontare per investimenti e rilancio della sanità, con interventi mirati in tema di prevenzione primaria e secondaria, ma senza dimenticare l’innovazione, la ricerca e la riforma per l’accesso all’Università ed alle Scuole di Specializzazione” E’ seguito il dibattito, nel corso del quale, ~sia pure con toni diversi, i delegati hanno focalizzato l’attenzione sulle aspettative che si nutrono per i finanziamenti europei che dovranno fornire, tra l’altro, ~risultati in tema di rilancio del ruolo del medici, del sistema della medicina territoriale e delle specialità ambulatoriali, garantendo i Livelli essenziali di assistenza e riducendo notevolmente il peso degli adempimenti burocratici dei medici