Abruzzo: apprendistato, domani incontro su nuova guida operarativa

Sulmona, 14 maggio- Fornire uno strumento utile e pratico per l’attivazione e la gestione di percorsi di apprendistato di primo e terzo livello che facilitano i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, e quindi semplificare i processi di formazione che interessano lavoratori, aziende, istituzioni scolastiche e formative. È l’obiettivo principale dell’incontro tecnico che gli uffici del Dipartimento delle politiche del lavoro e della formazione della Regione Abruzzo, in collaborazione con Anpal Servizi, hanno organizzato per doman, mercoledì 15 maggio dalle ore 10.30, presso la sala Marmi della Provincia di Pescara in piazza Italia. Incontro importante, voluto dalla Regione, che si pone lo scopo di presentare i principali contenuti della bozza della guida operativa per l’attivazione dei percorsi formativi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello) e Alta formazione e Ricerca (terzo livello), che sarà successivamente sottoposto all’approvazione della Giunta. (h. 12,15)