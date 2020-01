Abruzzesi del Trentino Alto Adige,rinnovato direttivo Associazione

Sulmona,7 gennaio- A Bolzano presso la sede sociale del sodalizio, si sono riuniti i soci della Libera Associazione degli Abruzzesi del Trentino Alto Adige per il consuntivo delle attività svolte e il rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio 2020-2024. Dopo la relazione morale del presidente uscente Sergio Paolo Sciullo della Rocca e quella finanziaria del segretario generale Paolo Lucci, si è passati alle operazioni per il rinnovo del nuovo direttivo che risulta così composto: Sergio Paolo Sciullo della Rocca presidente, Andrea Lucci e Fabio Giovannucci vice presidenti, Paolo Lucci segretario generale, Elisabetta D’Aurelio cassiere, Mario Timperio, Emanuele D’Aurelio, Girolamo Sallustio e Gabriele Di Lorenzo consiglieri, Manuela Racane e Enzo D’Alonzo proboviri

Il presidente Sciullo della Rocca, nel suo breve intervento di insediamento ha comunicato che il primo orientamento dei componenti del nuovo consiglio, sarà quello di dare un maggiore impulso ad una maggiore conoscenza della storia della terra d’Abruzzo e dei suoi Parchi naturali che la rendono veramente unica. All’attivo è già in trattamento da parte del Consigliere Mario Timperio le memorie storiche della seconda guerra mondiale nella zona della Maiella e da parte del Vice Presidente Fabio Giovannucci la raccolta di rare foto e documenti dell’emigrazione abruzzese al fine di meglio potenziare alcuni musei che custodiscono il predetto materiale, in particolare quello di Prezza. Parimenti si è detto soddisfatto del rinnovamento del consiglio che vede i giovani impegnati alla guida del sodalizio per meglio affrontare le nuove esigenze nel settore della cultura e della protezione sociale.(h. 13,00)

( red/com)