Abbazia di Santo Spirito al Morrone. Nencini, ok ai lavori, opera non sarà declassata

Rassicurazioni precise al riguardo sono arrivate dal ministero

Sulmona,30 luglio– “A seguito di un invito del Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, ad interessarmi della vicenda della Abbazia di Santo Spirito al Morrone, ho preso i dovuti contatti con il Ministro il quale mi ha assicurato che l’importante e prestigioso complesso monumentale sulmonese non verrà declassato e manterrà la qualifica di “attrattore culturale nazionale” con tutte le importanti conseguenze che derivano da questa sua classificazione.

I fondi originariamente stanziati con il Master Plan abruzzese, che erano stati dirottati, attraverso la deliberazione regionale 416 del 2020, in favore della sanità sono stati già recuperati e saranno destinati a finanziare i lavori per restaurare circa 10.000 mq dell’intero complesso”. E’ quanto ha affermato il Presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini, che annuncia: “I lavori inizieranno a gennaio del 2022 e la gara di progettazione è stata già pubblicata dalla Invitalia società in house che opera all’interno del Ministero. Dal Ministero della Cultura, ci comunicano che ai fondi previsti e recuperati vanno aggiunti 1 milione ottocentomila euro, provenienti da fondi europei.

una volta iniziati quelli già previsti”- ha proseguito Nencini. “Sono stati infatti già chiesti fondi per terminare la ristrutturazione di tutto l’intero complesso. È mia intenzione nei mesi autunnali di venire a visitare la Abbazia e di interessarne la Commissione Cultura del Senato affinchè sul punto assuma eventuali provvedimenti deliberativi di indirizzo”.