Abbazia di Santo Spirito a Sulmona tra i luoghi preferiti week end di ferragosto.

Sulmona, 19 agosto– L’arte non è andata in ferie nel lungo week end di ferragosto. Soprattutto il Castello Piccolomini di Celano e l’Abbazia di Santo Spirito a Sulmona registrano una sensibile crescita dell’affluenza che sfiora il 20 %. Il Castello di Celano è apprezzato per la prestigiosa Collezione Torlonia ed il museo di Arte Sacra, ma anche per la mostra “Plaisirs & Jeux giocattoli dall’antichità agli anni ‘50” e l’installazione di Gaetano de Crecchio. Vincente l’operazione di trasferire alla Badia di Sulmona la mostra “Natura e spiritualità” dedicata al pittore e monaco celestino Carl Borromaus Ruthart. Incoraggianti i progressi del MuNDA che oscilla fra il primo e secondo posto su tripadvisor tra le cose da vedere a L’Aquila. Consensi positivi da parte dei visitatori nei registri d’ingresso.

Molto soddisfatta per questi risultati Lucia Arbace, direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, è grata a quanti hanno concorso con il loro impegno professionale nella cultura dell’accoglienza

I tre siti più visitati nelle giornate dal 15 al 18 agosto sono:

Celano – Museo di arte Sacra 1467 visitatori

Sulmona – Abbazia di Santo Spirito al Morrone 484

Pescara – Museo Casa d’Annunzio 375

(La foto è riferibile ad una sala del MuNDA, il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila)