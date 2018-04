Abbazia Celestiniana, facciamone occasione di rilessione per ripartire. La proposta di Mastrogiuseppe

Sulmona, 23 aprile– Caro Direttore, Comprenderà che provo un certo disagio nel tornare su questioni inerenti l’area Celestiniana del Morrone.Tuttavia, considerato che ormai siamo entrati nell’ottavo anno di agonia di quel prezioso pezzo del nostro territorio, forse può assurgere ad esempio – senza dubbio negativo – di come una opportunità enorme si trasformi in un problema.

Sono ben consapevole del fatto che, a Sulmona più che altrove, altri temi e problemi meritino priorità e azioni serie e tempestive rispetto a quello che sto sottoponendo. Succede ormai da almeno tre lustri, non rappresenta una novità. Lo certificano le circostanze, gli indicatori economici, sociali ed anagrafici. Aldo Ronci docet.

Però il cinque maggio prossimo c’è un appuntamento importante che può essere l’occasione per rilanciare un ragionamento sul progetto di recupero e valorizzazione dell’Abbazia Celestiniana di S. Spirito a Morrone e dell’area circostante. L’appuntamento è quello della riapertura al pubblico, dopo un restauro durato alcuni anni, della chiesa di S. Spirito a Morrone. Evento di portata storica per quanto riguarda il patrimonio monumentale locale, regionale e nazionale.

Un momento che può indicare una direzione riguardo ad un futuro possibile per la città e per il territorio, che non è una battaglia di retroguardia, come le tante alle quali abbiamo assistito in questi anni, ma un investimento sulla risorsa primaria e identitaria dei nostri luoghi: il patrimonio culturale.

Non è un caso se anche questa realizzazione porti tra le altre, la firma discreta come suo costume, di Anna Colangelo, che già in altre epoche e con ben altri interlocutori, fu tra coloro che lavorarono al progetto “Sulmona città di Cultura” finanziato con i fondi della famosa legge 64/86 e che permise di restaurare monumenti come l’Annunziata.

Spero che chi ha a cuore le sorti della città e di uno dei luoghi più belli e importanti d’Abruzzo, colga l’occasione per riallacciare i fili di un ragionamento mai abbandonato dall’Associazione Celestiniana per oltre un decennio.

Spero che a quella cerimonia d’inaugurazione non ci sia solo una sfilata di circostanza e una profusione di metaforiche pacche sulle spalle ma che, a partire dal sindaco di Sulmona, ci sia un’assunzione di responsabilità nel voler affrontare con serietà il tema della valorizzazione di quell’area, a partire dall’impiego dei fondi del Master Plan della Regione Abruzzo.

Spero che all’inaugurazione partecipino tutti i sulmonesi e tutti i peligni, per riappropriarsi di una struttura che non appartiene né al Parco della Majella, né al Ministero dei Beni Culturali, bensì alla nostra gente.

Mi auguro infine che questa discussione riprenda vigore, perché se non si progetta il futuro, tra qualche anno i denari pubblici spesi per restaurare questo straordinario monumento risulteranno l’ennesimo spreco considerato che, tra l’altro, le Anne Colangelo sono poche e non durano in eterno. (h.15,00)

Giulio Mastrogiuseppe