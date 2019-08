A Villalago 16^ edizione del matrimonio d’epoca.Un successo

Villalago, 19 agosto– Pubblico delle grandi occasioni a Villalago per la sedicesima edizione del matrimonio d’epoca, rievocazione storica d’altri tempi, celebrato secondo la vetusta tradizione della gente d’Abruzzo. Presenti i sindaci di Villalago Fernando Gatta, Sulmona Annamaria Casini, Scanno Giovanni Matrogiovanni, di Anversa degli Abruzzi Gianni Di Cesare, Pacentro Guido Angelilli, rappresentanza di Frattura, oltre al coro di San Leonardo di Ortona ed il gruppo folcloristico di Capistrello.

Tutti, nei tradizionali costumi storici, hanno dato vita ad un evento che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Villalago, ed in territorio dell’Abruzzo ulteriore, realizzando un quadro storico d’autore incantevole. Gli sposi di questa sedicesima edizione del matrimonio d’epoca sono stati Lorenzo Piccioli ed Elisabetta Di Paolo, mentre i genitori dello sposo sono stati Laura Carla Galante e Pietro Iafolla, i genitori della sposa sono stati Mario Garofoli e Antonietta Grossi.

Non è mancata la tradizionale cerimonia del taglio del nastro all’uscita degli sposi dall’abitazione della sposa. Come tradizione secolare prevede il corteo dello sposo s’incammina nelle strade del centro storico di Villalago, sino a raggiungere l’abitazione della sposa, dove ad attenderlo ci sono la sposa con i suoi genitori.

Molta l’emozione negli occhi non soltanto dei cittadini di Villalago; non sono mancati i turisti ed i curiosi visibilmente emozionati e coinvolti. Come sempre la piazza di Villalago era gremita di pubblico, in attesa che il corto nuziale giungesse in piazza, per il tradizionale ballo della quadriglia che conclude di fatto la celebrazione del matrimonio d’epoca. Alcuni occhi erano velati dalle lacrime perché, tali cerimonie, sono foriere d’un passato mai obliato ricco di tradizione, folclore, identità secolare della operosa, onesta gente d’Abruzzo. Molta come sempre la partecipazione da parte della società civile, che non vuole mancare all’appuntamento con il matrimonio d’epoca, il quale sancisce l’inizio della istituzione di una famiglia, prima società degli individui.

Villalago è un vetusto borgo d’Abruzzo la cui origine si fa risalire al secolo XI. Il feudo è stato insito nella contea appartenente alla nobile famiglia di Sangro. Molte sono state le genie le quali hanno signoreggiato nel borgo di Villalago fra le quali rimembriamo Caldora, Sangro ed altre ancora. Sedici edizioni del matrimonio d’epoca sin qui avutesi rappresentano l’itinerario storico tradizionale di questo incantevole paese d’Abruzzo che è Villalago.

Andrea Pantaleo