A Villalago 15^ edizione del matrimonio d’epoca

Villalago, 20 agosto- Si è rinnovato a Villalago il tradizionale appuntamento estivo con una delle manifestazioni piu’ attese e che richiama sempre tantissime persone fra turisti e curiosi Si tratta della riproposizione del matrimonio d’epoca gunta alla XV^ edizione e celebrato secondo celebrato secondo le usanze dell’epoca. La coppia di sposi è stata impersonata da Stefan Parkete Carla Grossi, visibilmente emozionati.

Al corteo nuziale hanno preso parte i due Sindaci dei Comuni di Villalago e Scanno Fernando Gatta e Giovanni Mastrogiovanni a suggellare il messaggio prezioso di unità, coesione, collaborazione fra le due Amministrazioni dei due borghi abruzzesi; presente in corteo anche Giulia Serafini Consigliere Comunale di Scanno. Partecipe inoltre in corteo Simona Altieri,ballerina di Flamenco, la quale ha indossato un abito di colore rosso realizzato dall’Associazione Libro delle mie Brame, sponsorizzato dalla BCC. Diciassette sono state le coppie partecipanti al corteo nuziale provenienti da Frattura, Villalago, Anversa degli Abruzzi, Scanno, Pacentro,quale incantevole messaggio di unità e coesione non soltanto del territorio del sagittario, ma anche della Valle Peligna. Il Matrimonio d’epoca è evento allestito ed organizzato dal Comune di Villalago; incantevoli ed affascinanti i costumi d’epoca realizzati con stoffe pregiatissime, per un pomeriggio foriero di secolare beltà di Villalago con le Sue tradizioni, usi, costumi, giunti sino ai nostri giorni, serbando fascino e splendore.

Gli organizzatori sono stati Simone Lupi, Vittoria Caranfa, Ada Di Ianni, Grazia Scambini, Gaetano Garofoli,l’Amministrazione Comunale nelle persone di Brunella Quaglione, Melissa Grossi, ed il Sindaco Fernando Gatta. Il corteo ha avuto inizio alle ore diciotto in punto quando ci si è recati in casa della sposa, percorrendo le strade principali del paese, fra due ali di folla in trepidante attesa. L’uscita degli sposi è stata accolta da un lungo applauso e dal tradizionale lancio dei confetti dalla finestra quale forma di imperituro augurio; in seguito il corteo si è snodato lungo le strade del centro storico, per giungere in Piazza per la celebrazione del cerimoniale nuziale, e per rinnovare l’antico e significativo rituale del vino quale forma di augurio per gli sposi per il loro amore eterno, fondato sui valori della famiglia. Molta l’emozione da parte dei presenti e del pubblico per questa rievocazione storica emozionante e suggestiva.

Dopo la celebrazione vi è stato il lancio dei confetti da parte degli sposi nel tripudio generale. Non è mancato il tradizionale ballo della quadriglia con gli sposi al centro della piazza e gli invitati a far da cornice; applausi senza fine da parte del pubblico con un’emozione davvero straordinaria. Il matrimonio d’epoca rappresenta la preziosa continuità, le radici del passato di Villalago mai recise, le quali rivivono sia pur per poche ore in tutto il Loro fascino e prezioso significato. L’ Abruzzo conserva ancora tradizioni suggestive della generosa gente d’Abruzzo, forte e gentile, che in ogni momento della storia ha sempre dimostrato meravigliosa dignità ed infinita saggezza.. Siamo a conoscenza che il borgo era esistente già nei secoli X, XI. Il nome del paese ha dato luogo ad un dibattito molto attento da parte degli storici al termine del quale si è evinto che il nome Villalago deriverebbe dal vicino lago che avrebbe conferito il nome al magnifico borgo, il cui nome è Villa de Lacu.Da ammirare vi è davvero molto ad iniziare dal centro storico mantenuto in maniera eminente grazie alle Amministrazioni comunali succedutesi ed alla società civile ivi stanziata. Il turista è immerso in una atmosfera che evoca il glorioso, affascinante passato del borgo con la ua ricca storia. Incantevoli le meravigliose chiese della Madonna Addolorata, di S. Michele Arcangelo, della Madonna di Loreto, della Madonna delle Grazie, all’interno delle quali il turista può ammirare i meravigliosi particolari architettonici e beni artistici di pregevole valore.

Stupendi i laghi con le loro bellezze naturali. Di indubbio interesse è la torre risalente all’epoca medievale con le sue magnificenze e particolari architettonici di pregiato valore artistico, dalla quale è possibile ammirare lo stupendo panorama della valle del Sagittario e delle montagne che contornano il paese, determinando un incantevole quadro d’autore. splendido è anche l’eremo di San Domenico con i suoi beni mobili di ingente valore. Villalago è protagonista di rinomati appuntamenti di rilievo che vedono da sempre la presenza di turisti e giornalisti .

Il presepe subacqueo realizzato in uno dei laghi, proprio per la sua originalità, è l’evento il quale richiama in paese migliaia di appassionati e curiosi per ammirarlo. Secolare è la cerimonia dei fuochi un evento spettacolare sempre ricco di fascino. Nel feudo nei secoli hanno signoreggiato importanti genie aristocratiche quali la famiglia Sangro, presente anche in Bugnara, Sulmona, Anversa degli Abruzzi, località nelle quali è stata proprietaria di incantevoli manieri e dimore gentilizie insite nel centro storico, che ancora oggi possono essere ammirate in tutta la Loro bellezza. Altra genia che avrebbe posseduto il feudo è stata quella dei Caldora, presenti altresì in Pacentro, oltre ad altri lignaggi che nei secoli hanno signoreggiato in Villalago conferendole prestigio e onore. (h. 17,00)

Andrea Pantaleo