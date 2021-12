A Sulmona un vertice per la salvaguardia dei Tribunali sub-provinciali

Sulmona, 27 dicembre- – Alla riunione del Coordinamento degli Ordini Forensi, Sindaci di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto e Presidenti delle Province di L’Aquila e Chieti per la salvaguardia dei Tribunali sub-provinciali, svoltasi questa mattina presso il Palazzo di Giustizia di Sulmona ed estesa ai soli Parlamentari eletti in Abruzzo, sono intervenuti la Senatrice Gabriella Di Girolamo e i Deputati Luigi D’Eramo, Carmela Grippa, Camillo D’Alessandro e Stefania Pezzopane.

Agli Onorevoli presenti, abbiamo rinnovato con forza l’appello a fare fronte comune, sensibilizzando i vertici dei rispettivi partiti politici al fine di persuadere il Governo ad inserire, nel testo del decreto “omnibus”, la più volte invocata proroga biennale del termine di chiusura previsto ad oggi per il 14 settembre 2022, condizione imprescindibile per pervenire ad una soluzione legislativa che salvaguardi definitivamente la giustizia di prossimità nei nostri territori.

Attesa la prevedibile e persistente contrarietà del Ministero di Giustizia, sono stati esortati ad ottenere, al più presto, un incontro con la stessa Ministra Cartabia ovvero con il capo del suo Gabinetto, aperto ad una delegazione dei Sindaci e Presidenti degli Ordini, allo scopo di creare le condizioni necessarie per l’approvazione della proroga, quantomeno in sede di conversione in legge del decreto.

I parlamentari si sono impegnati nella direzione sollecitata, in particolare attraverso la immediata interlocuzione con tutti i capi gruppo, dai quali far presentare una richiesta congiunta ed urgente in tal senso.