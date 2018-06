A Sulmona un pulmino per le associazioni

Sulmona, 21 giugno– Un nuovo, concreto sostegno per le realtà associative peligne. Mercoledì 27 giugno alle ore 12:00 a Sulmona, presso la sede dell’Associazione CIPA – Centro di Informazione e di Prima Accoglienza – in Via San Rufino, avrà luogo la cerimonia ufficiale di presentazione di un nuovo pulmino del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila. Il Presidente del CSVAQ Luigi Milano ( nella foto), insieme al Consigliere Carmela Petrucci e al Direttore Concetta Trecco, consegnerà idealmente il mezzo alle associazioni locali, che potranno usufruirne per migliorare e facilitare i propri servizi alla comunità.

Il pulmino, un Fiat Ducato da nove posti, è attrezzato per accogliere al suo interno fino a tre carrozzine per persone con disabilità motoria. Le chiavi saranno custodite presso la sede di Sulmona del CSVAQ e le modalità di utilizzo saranno definite da un apposito regolamento e da un calendario di prenotazione. Oltre alle OdV socie del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell’Aquila, anche le altre realtà associative potranno richiederne l’utilizzo a fronte di un piccolo contributo.

“L’uso del pulmino per le esigenze dei servizi di volontariato- dichiara il Presidente Milano- sarà regolamentato da apposito protocollo in modo che sia da tutti fruibile e da tutti responsabilmente sostenuto. Ci auguriamo che questo piccolo aiuto possa essere valorizzato e preservato al meglio dagli utenti, in modo da produrre a lungo effetti positivi per la comunità”. (h. 13,00)