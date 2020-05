A Sulmona torna il mercato di Piazza Garibaldi.Segnale importante per la cttà

Sulmona, 23 maggio- È tornato questa mattina a Sulmona in Piazza Garibaldi il tradizionale mercato bisettimanale del mercoledì e del sabato. Con la giornata soleggiata molta è stata la presenza dei cittadini per il tradizionale mercato cittadino. Come di consueto non sono mancate le polemiche del caso per quanto concerne l’allestimento del mercato, ma la giornata di oggi segna l’inizio del proseguo di una tradizione secolare per la città di Sulmona, la quale vanta uno dei mercati storici fra i più antichi al mondo.

Alcune rivendite ambulanti sono state collocate all’altezza di Corso Ovidio e Piazza Del Carmine. Piazza Garibaldi, un tempo Piazza Maggiore, continua da oggi la lunga tradizione storica del suo antico mercato, plateatico il quale ha visto anche innumerevoli sfide della Giostra Cavalleresca di Sulmona, vetusto torneo equestre il quale si svolgeva a Sulmona due volte l’anno e vedeva giungere in città cavalieri da ogni località del regno nel quale Sulmona era insita, con l’ambito sogno di aggiudicarsi la vittoria finale, oltre ad essere protagonista da secoli della corsa della Madonna che scappa in piazza la domenica di Pasqua, rito religioso allestito dalla Confraternita Lauretana.

Vedere nuovamente i commercianti e le persone in piazza Garibaldi è l’augurio più bello di tornare presto alla normalità, lasciandoci alle spalle il difficile momento, la tragica vicenda dell’epidemia del Coronavirus, il quale purtroppo ha diffuso morte, dolore, sofferenza, ma che ha anche rinvigorito i sentimenti dell’unità nazionale, della coesione nazionale del popolo italiano, del nostro tricolore.

Fin dal XIII secolo piazza Garibaldi ospita il mercato bisettimanale anche della vendita del pesce. Nel corso della storia Piazza Garibaldi ha avuto varie denominazioni fra le quali quella della pescaria. Da un documento storico risalente alla prima metà del XIII secolo la piazza risulta chiamarsi già Platea Maior. Lo storico mercato di Piazza Garibaldi vanta anche un patrimonio fotografico il quale ha reso imperituri molti istanti, personaggi, avvenimenti legati al mondo secolare del mercato Sulmonese. Il mercato di piazza Garibaldi continua la sua storia millenaria costituita da un mosaico di persone, avvenimenti, commercio, di fondamentale identità e valore storico. Buon lavoro erga omnes.

Andrea Pantaleo