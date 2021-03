A Sulmona sono gli anni 1967 e 1993, quando la politica lottava per difendere la città

Sulmona, 19 marzo- Le problematiche della città di Sulmona e della valle peligna per quanto concerne le spoliazioni, chiusure, privazioni, trasferimenti di enti, è realtà che si trascina da sempre.. Sono gli anni 1967 e 1993 e. come sempre, la città di Sulmona vede sempre il pericolo, l’incombenza di chiusure delle sua strutture. Il partito della Democrazia Cristiana è sempre in prima linea in questa battaglia,

Nella sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona, nella documentazione contenuta nel fondo donato all’Archivio dal Professor Ilio Di Iorio, vi sono documenti i quali provano la lotta politica della classe cittadina avverso l’eventuale chiusura degli enti della città Ovidiana. In un documento datato 14 settembre 1967, del Consiglio direttivo della sezione Alcide De Gasperi della Democrazia Cristiana di Sulmona, riunito in seduta congiunta insieme ai consiglieri comunali dello stesso Partito, si procede ad esaminare la sempre più grave situazione esistente sia a

Sulmona, sia nella Vella peligna. Oggetto della riunione è sempre la medesima triste, desolante questione, ossia il rischio che gli ultimi grandi enti presenti in città quali il Circolo Costruzioni, PPTT, il Tribunale, Gran parte delle strutture e degli impianti delle FFSS,oltre alla antichissima Diocesi di Sulmona Valva, possano essere soppressi e trasferiti altrove. Il disagio in città è enorme soprattutto da parte dei giovani sia di Sulmona, sia del circondario, i quali vedono chiaramente compromesse le loro rispettive possibilità di poter rimanere, vivere, lavorare nella loro terra d’origine; si paventa il doloroso, triste, desolante ritorno dei viaggi della speranza; si rischia che la dolorosa emigrazione possa purtroppo tornare ad esser tristemente protagonista. Nel documento si esorta ad una mobilitazione ferma, decisa, unanime, la quale coinvolga i giovani, gli studenti, gli artigiani, i commercianti, gli impiegati, i professionisti, gli uomini di cultura, affinché si uniscano nel nome di Sulmona e della Valle dei Peligni al fine di poter garantire il proseguo della vita sia della città, sia dell’intera Valle dei Peligni

L’ultimo grave affronto che la città di Sulmona ha dovuto subire (si legge nel documento) è stata la soppressione della succursale del Consorzio Agrario Provinciale. Si chiede un’inversione di tendenza per la città di Sulmona la quale, da 40 anni a questa parte, subisce continue privazioni; Sulmona è in condizione di grave abbandono insieme al territorio peligno. In altro documento datato 25 novembre 1993 dell’Archeoclub d’Italia,numero di protocollo 235, indirizzato all’allora sindaco della città di Sulmona, nonché al Presidente Nazionale AC d’Italia, si chiedono delucidazioni e chiarimenti per aver appreso, da un notiziario di una TV locale, che si rischierebbe di perdere la Sezione dell’Archivio di Stato della città di Sulmona. Fra le motivazioni riportate nel documento sembrerebbe che la causa della soppressione, della chiusura, dipenderebbe dall’eccessiva spesa che grava sulle casse dello Stato. Documenti i quali provano in maniera triste e desolante che protagonista purtroppo indiscussa e drammatica nella città di Sulmona, nel territorio peligno, è stata sempre la realtà delle spoliazioni, privazioni, chiusure degli enti, con il conseguente impoverimento sia della città di Sulmona, sia dell’intero territorio peligno. Ancora oggi in questi giorni è stata messa in atto un’importante, significativa iniziativa, volta ad avere la finalità di scongiurare la chiusura della sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona, per non parlare del pericolo della chiusura del Tribunale della città. Quale futuro avranno Sulmona e il territorio peligno. Problemi purtroppo di sempre di ieri, di oggi, speriamo non di domani.

Andrea Pantaleo

Fonte dei documenti e delle informazioni Archivio di Stato di Aquila sezione di Sulmona fondo Ilio Di Iorio