A Sulmona per gli studenti in gita a San Cosimo è già bufera politica

Sulmona,6 marzo-In altri momenti forse la vicenda sarebbe passata quasi inosservata ma ora non è possibile e’ forse anche giusto. Come da tradizione si è rinnovato l’appuntamemto del primo venerdi’ di marzo con la gita a San Cosimo per molti studenti sulmonesi che hanno raggiunto il colle che dista pochi chilometri dalla città per trascorrere poche ore in allegria, all’aria aperta, con i compagni di classe e in maniera spensierata è un appuntamento atteso a lungo Così capita da tantissimi anni e così è capitato anche questa volta

Ma in questo periodo così difficile,in piena pandemia,con una serie di restrizioni obbligate da rispettare era giusto quest’anno rinnovare questa tradizione? Per il Preside del Polo Scientifico “E.Fermi”, prof. Massimo Di Paolo, sicuramente no tanto che ha provveduto a richiamare gli studenti assenti e attribuendo a ciascuno la sanzione disciplinare della “ ammonizione”. Già perché il Preside che è anche dirigente della struttura deve assolvere a degli obblighi precisi a cui non puo’ deroragare tant’è che la sanzione appare come il “ minimo indispensabile”.

Ma l’iniziativa del prof. Di Paolo ha già scatenato una bufera politica e di polemiche. Massimo Carugno, dirgente del Partito Socialista, si è schierato in difesa dei giovani ed ha criticato l’iniziativa del Preside Di Paolo .

“ ll dirigente scolastico del polo scientifico tecnologico, con una nota circolare in data di oggi, ha sottoposto tutti gli studenti, delle scuole da lui dirette- si legge in una nota- che ieri sono stati assenti, alla sanzione disciplinare della ammonizione. Lo poteva fare, perchè i regolamenti e la normativa lo permettevano, ma non era tenuto a farlo in quanto la discrezionalità regola la materia.

Un discrezionalità che, secondo i socialisti di Sulmona e del Comprensorio Peligno, andava adottata suggerendo al dirigente di astenersi.Ci sono ragioni sociali e politiche che avrebbero dato un forte sostegno all’uso, nella vicenda, di una mano molto piu benevola.

I giovani, con la dad e con le misure di contenimento, stanno subendo delle vessazioni pesanti e sofferte dovute alla rinuncia di quello che per loro è un bene primario: la socialità. Ulteriori vessazioni prive di una concreta utilità, se non quella di mostrarsi platealmente chino ad una burocrazia rigida e rigoristica, potevano essere risparmiate agli studenti. Del resto quella di San Cosimo è una tradizione almeno cinquantennale, e queat’anno fingere di non saperlo o di non ricordarsene, non è una bella cosa. Se poi l’intento era quello di tutelare il rispetto delle norme anti-covid, la punizione non evita ex post che il fatto sia successo. La classica stalla chiusa dopo la fuga dei buoi. Sarebbe stata allora più utile una azione di informazione e sensibilizzazione preventiva. I socialisti sono con i giovani e saranno sempre contro le manifestazioni di autorità inutili ed ingiustificate”. Così Massimo Carugno (Segreteria Nazionale PSI)

