A Sulmona occorre accelerare, ecco le nostre proposte

Sulmona, 15 Novembre– Sottrarre la Terapia Intensiva di un ospedale significa bloccate l’attività chirurgica e privare questo territorio del suo nosocomio. I ritardi di un sistema che non è stato in grado di rispettare i tempi su una prevedibile recrudescenza della pandemia non possono essere pagare ora dai cittadini di questa area. Lo sostiene il sindaco della città questa sera Anna Maria Casini alla vigilia dell’incontro con il Governatore Marsilio e del Direttore Generale della Asl Testa in programma per domani a Sulmona

“Oggi- dice il sindaco- e’ l’ora degli impegni concreti da parte di Asl e Regione su richieste fatte da sin troppo tempo sia nei Comitati Ristrettì dei Sindaci che con note puntuali, e mai riscontrate, e condivise con i 23 sindaci del territorio Peligno-Subequano . Il pacchetto delle richieste prevede Restituzione in tempi brevi della terapia intensiva al PO di Sulmona;Area Covid attrezzata con almeno 10 pl per pazienti positivi in attesa di essere trasferiti in reparti Covid della rete regionale;Adeguamento percorsi Pronto Soccorso/pretriage e rafforzamento dotazione organica; Potenziamento della medicina territoriale (Usca, Adì, servizio Prevenzione…) per tracciatura casi e cure domiciliari; Implementazione di laboratori analisi per test molecolari a livello provinciale;Implementazione test rapidi antigenici MMG e PLS.;Comunicazioni puntuali ai Sindaci per attivazione tempestiva servizi comunali (rifiuti, controllo PL, informative alla città)

Al Presidente Marsilio e al Direttore Testa insieme ai sindaci dell’area – conclude il sindaco– domani chiederemo risposte puntuali e in tempi certi”

L. D. M.