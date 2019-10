A Sulmona la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2019

Sulmona, 21 ottobre– Un appuntamento prezioso per analizzare con dati reali e concreti un tema troppo spesso affrontato con superficialità e conclusioni semplicistiche.Il Centro Studi e Ricerche IDOS presenta a Sulmona l’annuale Dossier Statistico che offre una rappresentazione reale del fenomeno migratorio in Italia. L’analisi è realizzata in collaborazione con la redazione della rivista Confronti e con il supporto del Fondo Otto per Mille della Chiesa Valdese, e viene presentata contemporaneamente in tutte le Regioni e Province Autonome d’Italia.L’evento abruzzese, organizzato in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila, avrà luogo a Sulmona giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 10:30 nei locali del Cinema Pacifico in Via Roma, 27.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Annamaria Casini, sono previsti gli interventi di Luigi Gaffuri, docente dell’Università degli Studi dell’Aquila, Greetje Van Der Veer, Pastora della Chiesa Metodista-Valdese e Gino Milano ( nella foto) , Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila. Coordina i lavori Maria Carmela Petrucci, Consigliere del CSVAQ.

«Il Dossier», dichiara Milano, «evidenzia la complessità della questione migratoria e rappresenta, ogni anno, un’opera di alto valore pedagogico, sulla quale poter delineare i molteplici processi di inte(g)razione culturale e sociale da parte di Enti locali, Scuole, Agenzie educative, Centri economici, Organizzazioni sindacali, Associazioni di volontariato ed ogni altro Soggetto con responsabilità pubbliche».

Come viene evidenziato nelle anticipazioni del Dossier diffuse in questi giorni, all’inizio del 2018 in Italia vivevano oltre 1,3 milioni di minori stranieri di seconda generazione, dei quali il 75% nato nel Paese e i restanti giunti in tenera età. Ragazzi e ragazze che studiano nelle nostre scuole, sono cresciuti e si sono formati in Italia sebbene abbiano la cittadinanza di un paese lontano e per loro pressoché sconosciuto.

“È urgente riconoscere la cittadinanza italiana a questi giovani, perchè sono parte integrante del presente e non solo del futuro del nostro Paese”, dichiara Claudio Paravati, direttore del Centro Studi e Rivista Confronti. “Solo così – conclude – potranno ridursi quei cortocircuiti identitari che ostacolano il percorso di crescita ed integrazione nella società”.(h. 10,00)