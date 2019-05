Anche se l’iniziativa era nell’aria già da settimane l’ufficializzaziobne è avvenuta nella serata di ieri nel corso di un’affollata assemblea alla quale hanno partecipato aderenti e simpatizzanti della lista che in occasione delle ultime regionali aveva sostenuto la candidatura di Giovanni Legnini e a Sulmona aveva ottenuto un clamoroso risultato. D’altra parte dopo il Commissariamento del Circolo del Partito Democratico di Sulmona e la posizione netta rispetto ai tre consiglieri dissidenti che hanno scelto di sostenere l’Amministrazione di destra al Comune di Sulmona e dopo le posizioni ribadite dai vertici del Partito a livello regionale e Provinciale che hanno confermato la linea del partito all’opposizione questa iniziativa assume un significato di particolare rilevanza destinato ad aprire nuovi scenari in città e sul territorio e che già incuriosisce tutta l’area della sinistra che finora si era allontanata dalla politica.

Sulmona, 18 maggio– Il consistente risultato ottenuto alle recenti elezioni regionali dalla lista “ Solidali e popolari per l’Europa con Legnini” a sostegno del candidato Mimmo Di Benedetto troverà nuovo momento di aggregazione e partecipazione alle prossime elezioni europee.

Infatti proprio ieri sera Mimmo Di Benedetto unitamente a molti amici che si riconoscono nell’area di centrosinistra,unitamente al Consigliere comunale Francesco Perrotta, ha deciso di garantire il proprio sostegno alla lista del PD.

La decisione è stata determinata per assicurare la necessaria spinta e partecipazione attiva al processo di rinnovamento che il Partito Democratico, attualmente l’unico in grado di arginare la deriva populista e sovranista in cui il Governo attuale vorre far sprofondare il Paese ha avviato tanto nazionale quanto a livello territoriale a livello a livello nazionale e territoriale (h. 14,00)