A Sulmona il film documentario ” Lectura Ovidii”

Sarà proiettato il 7 gennaio 2020, alle ore 17,15, al Cinema Pacifico . Ideato e diretto da Davide Cavuti-

Sulmona,22 dicembre– La Lectura Ovidii nasce nel 2016, in preparazione del Bimillenario, con il coordinamento del Professore Emerito Domenico Silvestri, presidente del Comitato Scientifico del Certamen Ovidianum Sulmonense che l’Istituto di Istruzione Superiore OVIDIO di Sulmona realizza ormai da 22 anni con l’aiuto dell’Associazione “Amici del Certamen” e del Rotary Club di Sulmona.

Lo scopo della Lectura era quello di riscoprire e far conoscere ad un pubblico vasto i bellissimi versi del nostro Poeta Ovidio, per favorire la partecipazione di tanti giovani e meno giovani al Certamen Ovidianum Sulmonense.La scuola ne ha curato l’organizzazione e, sin dai primi incontri, la partecipazione da parte degli studenti, delle famiglie e dei cittadini è stata attenta e numerosa.Tutti i componenti del Comitato Scientifico (Cristina Vallini, Rossana Valenti, Diego Poli, Arturo De Vivo, Umberto Todini) hanno introdotto le Lecturae, il Prof. Domenico Silvestri ha assicurato un efficace coordinamento scientifico con una proposta culturale tesa a percorrere un itinerario avvincente che ha preso le mosse dai “Felices Libelli”, le opere dell’esordio poetico, per arrivare ai “Peregrini Libelli”, le opere della relegatio.

L’intervento del Prof. Nicola Gardini, ospite del Certamen, ha ulteriormente arricchito gli aspetti culturali e scientifici del progetto. La Lectura è stata curata da attori di chiara fama (Giorgio Pasotti, Michele Placido, Lino Guanciale, Maddalena Crippa, Ugo Pagliai, Edoardo Siravo) che hanno interagito sul palco con gli studenti (preparati dalle Professoresse Sabrina Cardone, Gabriella Carugno, Alessandra Carugno, Antonella Gentile), mettendo in evidenza una grande professionalità, grazie alla direzione artistica del bravissimo regista e musicista Davide Cavuti che ha avuto l’idea di non disperdere questa importante esperienza per farne un film documentario presentato in prima mondiale all’ICFF di Toronto e, successivamente, alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia.

Il film documentario comprende parte delle Lecturae, i contributi culturali dei Proff. Silvestri e Gardini e la fiction che racconta il dramma della relegatio con la partecipazione di Pino Ammendola, di Maria Rosaria Omaggio, di Franco Oppini e di Edoardo Siravo.

“Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto,- ha sottolineato il dirigente scolastici Caterina Fantauzzi– chi ha contribuito con i finanziamenti, con le proprie risorse o con l’impegno personale; il Comune di Sulmona che ha messo a disposizione il meraviglioso teatro “Maria Caniglia”; ringrazio gli studenti, i docenti, il personale dell’Istituto di Istruzione Superiore OVIDIO, le famiglie, i cittadini che hanno seguito con interesse tutte le Lecturae, l’Associazione “Amici del Certamen” nella persona del presidente Alessandro Colangelo che ha partecipato al progetto. Rivolgo un ringraziamento particolare al Comitato Scientifico e, in particolare, al Prof. Domenico Silvestri che riesce a contagiare tutti con il suo incondizionato amore per Ovidio.

Il mio ringraziamento più sentito va al regista Davide Cavuti che si è appassionato alla poesia ovidiana tanto da sostenere la Scuola in questa meravigliosa avventura culturale, aiutandola nella realizzazione di una serie di recital poetici confluiti in un’opera, da lui ideata e diretta, che vuole lasciare traccia di un lavoro che continua per amore del nostro Poeta Publio Ovidio Nasone. La cittadinanza è invitata a partecipare alla proiezione del film documentario, al Cinema Pacifico, il 7 gennaio alle ore 17,15, l’ingresso è libero”. (h.10,00)