A Sulmona è già.. Natale

Sulmona, 8 dicembre. Il sette dicembre, come tradizione vuole, a Sulmona si è rinnovata la festa dell’accensione delle luminarie Natalizie, evento il quale ha visto la presenza e la partecipazione di oltre duecento bambini e di molti cittadini.

Il palazzo della Santissima Annunziata, con la sua scalinata, sono stati ancora una volta il luogo della festa per la gioia di tutti grandi e piccoli. Presente il sindaco di Sulmona Annamaria Casini che ha ricordato l’impegno per l’allestimento sia della festa delle luminarie, sia della realizzazione dell’intero cartellone degli eventi natalizi. Non è mancata la musica con i musici vestiti da babbo natale i quali hanno eseguito celebri composizioni natalizie. La festa delle luminarie è realtà vetusta ed accomuna tutti in una fondamentale partecipazione e solidarietà sociale. Si addobbano le case, i balconi, le finestre, le strade, i loggiati dei palazzi, i cortili, con luci e giochi di luce in occasione delle feste del Natale. Alle candele, grazie al progresso della tecnica, prenderanno il posto le luci alimentate mediante l’utilizzo dell’energia elettrica. Il natale serba tradizioni affascinanti e coinvolgenti; ancora una volta il mondo intero si prepara a festeggiare il natale e rinnovare le sue tradizioni millenarie.

La facciata della Santissima Annunziata con le luci aveva un fascino ancor più incantevole; giochi di luce, figure, rosoni disegnati sulla facciata grazie alle luci hanno realizzato uno scenario da quadro d’autore. Con l’accensione delle luminarie si entra nel vivo dell’atmosfera del Natale festa che accomuna milioni di persone. La città ha rinnovato ancora una volta questa antica tradizione, proseguendo l’itinerario secolare del Natale con le sue tradizioni.

Andrea Pantaleo