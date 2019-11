A Sulmona cerimonia del quattro novembre

Sulmona, 4 novembre– Si è svolta questa mattina, in Piazza Carlo Tresca a Sulmona, la cerimonia solenne del quattro novembre la giornata delle forze armate, dell’unità nazionale. Presenti autorità civili, militari, religiose, con il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio, gli Assessori comunali Pierino Fasciani,Tirimacco, i consiglieri comunali Fabio Pingue, D’Amico e Bruno Di Masci, il comandante di polizia municipale Leonardo Mercurio, il tenente di polizia Municipale Maurizio Paolini, il comandante della compagnia dei carabinieri di Sulmona capitano Maurizio Nino Guida, il tenente colonnello dell’esercito Maurizio Maddalena, la dirigente del commissariato di polizia di stato di Sulmona Francesca La Chioma, il capitano Arianna Siracusa comandante della compagnia della guardia di finanza di Sulmona, il vescovo della diocesi di Sulmona valva Michele Fusco, associazioni combattentistiche e d’arme, studenti delle scuole elementari, per una giornata di ricordo ed unità nazionale, rimembrando sempre tutti coloro che sono caduti per la democrazia, la libertà, nell’adempimento del dovere.

Il sindaco di Sulmona Annamaria Casini ha ricordato quanti hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, soffermandosi nel ricordo dell’appuntato scelto dei carabinieri Emanuele Anzini, morto in servizio perché investito da un’auto, mentre era in servizio ad un posto di blocco. Il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molta la presenza dei cittadini desiderosi di non mancare. Vi è stata la cerimonia dell’alza bandiera, degli onori militari ai caduti, con l’esecuzione del silenzio militare, del Piave, con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti in Piazza Carlo Tresca. Il vescovo di Sulmona ha dato la benedizione religiosa. Il quattro novembre è festa istituita nel 1919 per ricordare sempre la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico che vedrà al suo termine l’attuale geografia dell’Italia, con l’aggiunta di altri territori. Una delle scintille che sarà la motivazione per lo scoppio della guerra, che si aggiunge ad una situazione internazionale che, per molti aspetti e realtà, è più complessa rispetto alle motivazioni che porteranno alla seconda guerra mondiale,è l’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando ed alla moglie Sofia, avvenuto a Sarajevo; l’attentatore subito arrestato è Gravilo Princip il quale, con i copli sparati dalla sua postola, contribuirà a mutare la storia del mondo.

La prima guerra mondiale sarà evento storico che non ha precedenti, con oltre venti nazioni coinvolte, settanta milioni di soldati, nove milioni di morti fra i militari, ed altro milione fra i civili. Per la prima volta nella storia vi sarà l’arruolamento di tutti gli uomini idonei. La nazione italiana nel corso della prima guerra mondiale combatterà molte battaglie e, fra esse, una di maggior fama, notorietà, è la battaglia di Vittorio Veneto la quale conclude e chiude il conflitto italo austriaco, dal risultato finale del quale si contribuirà alla vittoria dell’intesa. Dopo il crollo del fronte bulgaro il generale Armando Diaz, a metà del mese di settembre del 1918, prende la decisione di sferrare l’attacco decisivo. Nell’autunno le forze armate italiane hanno cinquantasette divisioni di cui cinquantuno italiane, sei alleate, oltre settemila cannoni, più di mille bombarde. Le forze austriache che si contrappongono alle italiane sono equivalenti. Il ventiquattro ottobre ha inizio l’offensiva italiana dopo la disfatta di Caporetto avutasi l’anno prima. Nei piani militari si prevede un attacco con funzione diversiva sul Grappa, in seguito l’operazione militare deve giungere a forzare la linea del Piave. All’inizio le forze italiane corrono il rischio d’essere annientate, ma gli austriaci iniziano ad avere cedimenti. L’avanzata italiana a questo punto diventa travolgente e, in soli cinque giorni, le truppe italiane giungono a Trento e, nella medesima giornata, a Trieste. In data trentuno ottobre 1918 i generali italiani ed austriaci s’incontrano a Villa Giusti, vicino Padova, al fine di negoziare i trattati di pace. L’armistizio viene stipulato e firmato il tre novembre 1918 alle ore quindici e venti, mentre il cessate il fuoco entra in vigore il quattro novembre, giorno successivo, ponendo ufficialmente fine alle ostilità. Sono presenti per l’Italia il tenente generale Pietro Badoglio, il maggiore Scipioni Scipione, il colonnello Tullio Marchetti ed altri ufficiali. Per l’Austria Ungheria sono presenti il generale Viktor Weber Von Webenau, il colonnello Karl Schneller, ed altri ufficiali. Momenti storici, che hanno visto la morte di migliaia di giovani d’ambo le parti, da entrambi gli schieramenti; essi dovranno essere ricordati sempre con affetto, stima, memoria indelebili.

Andrea Pantaleo