A Sulmona 9^ tappa del Giro E Bike 2021

Sulmona, 16 maggio- Grande entusiasmo questa mattina a Sulmona in Piazza Garibaldi, per la nona tappa del Giro E Bike 2021, per un’ennesima giornata all’insegna della disciplina sportiva del ciclismo su strada. La tappa di 97 kilometri è partita alle ore undici da Piazza Maggiore; i corridori si sono diretti a Raiano, Castelvecchio Subequo, Forca Caruso, Collarmele, Celano, Ovindoli, Rocca Di Mezzo, con arrivo a Campo Felice. A Castel Di Ieri la tappa del Giro E Bike si è congiunta con il Giro d’Italia, che oggi è stato ancora una volta nelle strade della regione Abruzzo. A dare il via alla tappa è stato il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini. Sette squadre hanno preso parte alla gara E Bike, costituite da dieci corridori ognuna, per un totale di 70 partecipanti. La città di Sulmona ha avuto due suoi rappresentanti i quali sono stati Aurelio Di Pietro e Paolo Pennestrì. Presente anche la Società Sportiva ASD pedale sulmonese, associazione dilettantistica il cui presidente è Lorenzo Schiavo; tale associazione ha istituito un’importante scuola ciclistica per bambini, con la finalità di far avvicinare i giovanissimi al mondo del ciclismo. Presenti nelle squadre che hanno preso parte alla nona tappa odierna, anche ex corridori professionisti del ciclismo, i cui nomi sono entrati di diritto nell’olimpo dell’immortalità di tutti i tempi. Corridori dello spessore di Roberto Chiozzotto, Andrea Ferrigato, Moreno Moser, Andrea Tafi, Emanuela De Julis, sol per citarne alcuni i quali erano inseriti nelle squadre partecipanti alla nona tappa odierna.

Non è mancata la storia secolare della città di Sulmona, con la rappresentanza delle dame della Giostra Cavalleresca di Sulmona, torneo equestre tornato in auge negli anni novanta del XX secolo, dopo un sonno durato oltre tre secoli; l’ultima giostra antica risale al 1643 vinta da Scipione Tabassi. Le dame nei raffinati costumi d’epoca hanno destato molto interesse da parte dei presenti e, come di consueto, alla manifestazione non sono mancati i curiosi del caso. Vi è stata la benedizione della manifestazione e della gara, celebrata da don Gilberto Uscategui, il quale ha ricordato i valori della fede cristiana. Presenti in Piazza i due atleti Pietro Trozzi e Ciro Sito facenti parte della federazione CIP Comitato Italiano Paralimpico, Fernando Ranalli Presidente provinciale dell’Aquila della FCI, la Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marrone Presidente regionale Abruzzo della FCI, Federazione Ciclistica Italiana, Gianfranco Santarelli Presidente Lions club Sulmona, membro del comitato organizzatore, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq, Ada Di Ianni della Associazione Culturale Music and Dance, Maurizio AntoniniPresidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona, Gian Vincenzo D’Andrea dell’Associazione ISAL contro il dolore, Andrea Silvestri dell’associazione ACMI, in rappresentanza della banda d’Introdacqua, Roberto Salvador, direttore del Giro d’Italia, molti cittadini. Il gruppo dopo aver lasciato Piazza Garibaldi ha percorso Corso Ovidio, Piazza Tresca, Viale Matteotti, via Pescara, viale Della Repubblica, per poi dirigersi fuori Sulmona proseguendo per Pratola Peligna, Raiano e Castelvecchio Subequo per raggiungere Campo Felice (Rocca di Cambio), sullo stesso itinerario del Giro d’Italia. Al momento della partenza dei corridori la banda d’Introdacqua, presente alla manifestazione, ha intonato l’inno nazionale.

Il ciclismo appassiona tutti ed ogni generazione di giovani e meno giovani. Il Giro d’Italia oggi torna ancora una volta nelle strade della nostra regione per l’emozione, la gioia, la soddisfazione di tutti. Il record di vittorie alla corsa rosa è conteso fra tre ciclisti di fama mondiale, immortale: Fausto Coppi detto “il Campionissimo”, Alfredo Binda, Eddy Merckx, mentre le vittorie alle tappe del giro spettano a Mario Cipollini il quale ha superato le 41 vittorie che, dagli anni trenta, appartengono ad Alfredo Binda. A quest’ultimo rimangono le vittorie delle tappe in un medesima edizione del Giro d’Italia, con le vittoria di Alfredo Binda di 12 tappe su un totale di 15 nel 1927, di 8 vittorie di tappa consecutive conquistate nel 1929. Ricordiamo ancora altre tappe avvenute in Abruzzo: la sesta tappa dell’edizione del 1914 la Bari l’Aquila di 428 km corsa il 3 giugno 1914, la settima tappa l’Aquila Lugo di 429 km corsa il 5 giugno 1914. La quarta tappa dell’edizione del 1919 la Ferrara Pescara di 411 km disputatasi il 27 maggio 1919 e la quinta, la Pescara Napoli di 312 km, corsa il 29 maggio 1919. Sulmona, sarà ancora protagonista del Giro d’Italia nell’edizione del 1925, con l’ottava tappa la Benevento Sulmona e con la nona la Sulmona Arezzo corse rispettivamente il 30 maggio e 1 giugno 1925; nell’ottava tappa si avrà il terzetto italiano con Giovanni Brunero vincitore della tappa, mentre al secondo e terzo posto giungono Costante Girardengo e Alfredo Binda. Il terzetto italiano si ripeterà nella nona con Costante Girardengo vincitore della tappa, mentre al secondo e terzo posto giungono Pietro Bestetti e Gaetano Belloni. Sulmona, ha avuto altra giornata dedicata al ciclismo su strada, il quale rappresenta la continuità storica di questa illustre disciplina sportiva.

Andrea Pantaleo