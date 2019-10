A Scuola… incontri con il Fisco

Sulmona,9 ottobre– Partirà domani, giovedì 10 ottobre, dal liceo “Luigi Illuminati” di Atri, il primo dei sei incontri “Fisco e Scuola” tra l’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo e gli studenti degli istituti scolastici abruzzesi nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Mese dell’Educazione Finanziaria”, promossa per il mese di ottobre dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. I funzionari delle Entrate dell’Abruzzo incontreranno gli studenti della regione con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la cultura contributiva, intesa come educazione alla concreta partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici.

L’iniziativa – Dal 1 al 31 Ottobre 2019, in tutta Italia, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha promosso la seconda edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” (#OttobreEdufin2019). Momenti di riflessione, gioco, confronto e spettacolo per offrire a tutti i cittadini occasioni gratuite per accrescere le proprie conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali. Il calendario completo degli incontri, molti aperti alla cittadinanza, è consultabile sul sito http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019

Il calendario degli incontri “Fisco e Scuola” in Abruzzo: 10/10/2019 – Liceo “L. Illuminati” di Atri (TE); 17/10/2019 –IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH); 23/10/2019 – Istituto “L. di Savoia” e Istituto “U. Pomilio” di Chieti; 25/10/2019 – Istituto “E. Fermi” di Pratola Peligna (AQ); 25/10/2019 – Istituto “T. Acerbo” di Pescara; 25/10/2019 – Istituto “A. d’Aosta” di L’Aquila.(h. 15,30)